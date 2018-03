El M5E guanyaria les eleccions a Itàlia amb un 31%, segons les enquestes a peu d'urna

El moviment 5 Estrelles (M5E) seria el vencedor de les eleccions d'aquest diumenge a Itàlia, amb un 31,5% dels vots, segons les enquestes a peu d'urna, que donen un empat al partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia, i a la Lliga Nord amb un 16% cadascun.

En el cas de la força xenòfoba, la xifra està per sobre fins i tot del que deien les enquestes de campanya (el 13%) i del 4,1% que va obtenir en els comicis de 2013. Per al partit de Berlusconi, el 16% era el que ja deien les enquestes electorals, cinc punts per sota del 21,6% del 2013.

Els sondejos al tancament dels col·legis electorals, que a Itàlia és a les 23 hores, pronostiquen també una patacada del Partit Demòcrata de Matteo Renzi amb un 21% dels vots (del 25,4% del 2013). El nou partit Lliures i Iguals es quedaria amb un 4%.

De confirmar-se aquests resultats, la coalició de centredreta entre Força Itàlia, la Lliga i Germans d'Itàlia sumaria només un 36% dels vots, per sota del 40% que la nova llei electoral demana per poder governar.