Macron adverteix la Xina: “La Ruta de la Seda ha de ser de dos sentits”

Passant revista als guerrers de terracota que custodiaven el mausoleu del primer emperador xinès, Qin Shi Huang (segle III aC), el president de França, Emmanuel Macron, va iniciar ahir la seva visita oficial de tres dies a la Xina amb una simbòlica parada a Xian, la localitat al centre del país des d’on sortien les caravanes en l’antiga Ruta de la Seda. En un nou intent d’erigir-se com a gran líder internacional, Macron va deixar clars des de l’inici els dos grans objectius del seu primer viatge al gegant asiàtic: impulsar un nou eix franco-xinès en la lluita contra el canvi climàtic, després de la sortida dels Estats Units de l’Acord de París, i encetar una nova etapa en les relacions econòmiques entre Europa i la Xina, que acabi amb el desequilibri actual en favor dels xinesos.

Macron va advertir la Xina que la nova Ruta de la Seda, el projecte impulsat el 2013 pel president xinès Xi Jinping que pretén reviure aquelles connexions comercials a través de grans inversions en infraestructures a la regió eurasiàtica, ha de funcionar en els dos sentits de la marxa. “Després de tot, les antigues rutes de la seda no van ser només xineses. Per definició, aquests camins només poden ser compartits, no poden ser d’un sol sentit”, va avisar el president francès. Des que va prendre possessió del càrrec fa menys d’un any, Macron ha estat fent pressió a Brussel·les per una regulació més estricta que protegeixi el mercat europeu de les importacions de productes xinesos, que obliguen a vendre per sota del preu de cost. La mateixa França té un dèficit comercial de 30.000 milions amb la Xina, el seu principal soci comercial a l’Àsia. Des de Xian, el president francès va emplaçar a obrir una nova era en què les relacions comercials euro-xineses estiguin més “equilibrades” i en les quals Pequín ofereixi el mateix accés al seu mercat que tenen les seves empreses a Europa.

Una cinquantena d’empresaris francesos acompanyen Macron en la seva visita a la Xina, la primera d’un líder europeu des del congrés del partit, a l’octubre, que va refermar al poder Xi Jinping elevant-lo al nivell de Mao Zedong.

Contra el canvi climàtic

Alhora, Macron va buscar també la cooperació xinesa en la tasca que s’ha autoimposat per fer reviure l’Acord de París contra el canvi climàtic, després de la patacada que va suposar la sortida del pacte dels EUA de Donald Trump. “Depèn d’Europa i l’Àsia, de França i la Xina, proposar conjuntament les regles d’un desafiament en el qual tots guanyem o tots perdem. El futur necessita França, Europa i la Xina, som la memòria del món i depèn de nosaltres decidir ser el seu futur”, va dir Macron.

Després de la cimera del clima organitzada a l’octubre per ell mateix a París, Macron va aprofitar la visita al país que més gasos d’efecte hivernacle emet del món per assegurar-se que el seu compromís en la reducció dels combustibles fòssils es manté. Per això, va lloar la seva decisió de “mantenir-se dins de l’Acord de París” i “demostrar que és una força d’impuls global” en aquesta lluita. En aquest sentit, el president francès va advocar per recuperar el multilateralisme, tan menyspreat i maltractat pel nou president dels Estats Units, com l’única manera d’abordar problemes globals com és el canvi climàtic.

Macron va explicar que pretén proposar a Xi Jinping “un any de transició ecològica franco-xinesa el 2018-2019”. “Un any per mobilitzar les nostres empreses, les nostres ciutats, les nostres regions, per demostrar al món que nosaltres, francesos i xinesos, som capaços de fer que el nostre planeta sigui gran i bell un altre cop”, va dir.

Des de Xian, Macron va volar a Pequín, on es va entrevistar amb Xi Jinping. Avui ho farà també amb el primer ministre Li Keqiang, amb qui espera tancar acords comercials. Després de visites tecnològiques i empresarials, tancarà el seu viatge oficial dimecres amb un debat sobre el canvi climàtic a l’Acadèmia de Ciències Espacials.