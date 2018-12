Macron anul·la 'sine die' la polèmica taxa dels carburants

El president francès, Emmanuel Macron, ha decidit aquest dimecres anul·lar la taxa dels carburants, que era la principal reivindicació dels anomenats 'armilles grogues', que han protagonitzat tres mobilitzacions al país, l'última de les quals dissabte va convertir París en un camp de batalla.

Dimarts el govern francès va dir que la polèmica taxa quedaria congelada -o sigui, que no s'aplicaria- durant sis mesos, fins al juny. Però aquest dimecres Macron ha anat més enllà: segons fonts de l'Elisi, el president ha decidit anul·lar-la durant tot l'any 2019, en un intent desesperat d'apaivagar els ànims.

Els 'armilles grogues' havien amenaçat de tornar-se a manifestar aquest dissabte, tal com ho havien fet durant les tres últimes setmanes. Amb l'objectiu 'in extremis' d'evitar una nova mobilització -i noves escenes de violència i destrosses-, el govern francès també ha anunciat aquest dimecres dues mesures més per disminuir la tensió social: la congelació de les tarifes del gas i l'electricitat.

D'aquesta manera, Macron claudica i recula completament, malgrat que ell mateix havia dit que arribaria fins al final amb l'impopular impost ecològic, que havia de gravar el preu dels carburants a partir de l'1 de gener.

El president francès ha pres aquesta decisió el mateix dia que l'Assemblea Nacional francesa ha sotmès a votació la gestió governamental de la crisi: ha estat aprovada per majoria amb 358 vots a favor dels diputats de La República en Marxa -el partit de Macron- i els seus socis centristes, i 194 vots en contra.

En canvi, Macron no ha cedit aquest dimecres al restabliment de l'impost sobre la fortuna, que era una altra de les reivindicacions dels 'armilles grogues'. Aquest impost, que el pagaven aquelles persones amb un patrimoni net imposable superior als 1,3 milions d'euros, ha estat suprimit aquest any amb l'objectiu d'augmentar l'atractiu de França als inversors i evitar que les grans fortunes s'estableixin a l'estranger.