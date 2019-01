Maduro estreny el setge gobre Guaidó i la premsa

El president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ahir presentava la seva proposta de polítiques per frenar la crisi econòmica i social del país, just quan dues persones del seu equip de seguretat li van donar la notícia: funcionaris de la Faes (Força d’Accions Especials de la Policia Nacional) havien entrat a casa seva buscant la seva dona, Fabiana Rosales, que era amb ell a l’acte públic.

El líder de l’oposició va optar per suspendre l’acte per responsabilitzar Nicolás Maduro de qualsevol mal que pogués patir la seva filla, una nena de 20 mesos que era al pis amb membres de la seva família que se’n cuidaven.

“Cap a les 12 del migdia van arribar diversos homes en dues motocicletes i una camioneta blanca. Es van identificar a la caseta de seguretat com a funcionaris de les Faes i van entrar a buscar la dona del Juan. De seguida els veïns vam començar a picar cassoles i cridar contra ells”, explicava Eva Andrade, una de les veïnes de la urbanització Santa Fe, a Caracas.

Juan Guaidó, la seva dona i un grup de diplomàtics es van traslladar fins a la residència quan els funcionaris militars ja s’havien retirat de la zona. Després d’uns minuts el president interí va sortir a fer declaracions als mitjans de comunicació, amb la seva filla als braços i la seva dona. “No m’han intimidat. Una altra vegada la juguesca els ha sortit malament, perquè no tinc por. I aprofito aquesta nova oportunitat per parlar als militars i parlar-los de l’amnistia. Que vinguin al bàndol correcte, el que treballa per al país. Soldats, si us plau, deixeu entrar l’ajuda comunitària que alguns països ja s’han ofert a donar”, va insistir Guaidó.

El govern de Nicolás Maduro no només apunta contra el bàndol polític i familiar de Juan Guaidó. Els periodistes també formen part del col·lectiu contra el qual actua el mandatari chavista. Així ho demostra la detenció de 10 periodistes i el tancament d’una trentena de programes de ràdio i televisió des del 23 de gener. Vuit dels periodistes detinguts eren representants de la premsa internacional (Espanya, Xile, Colòmbia i França) i els altres són veneçolans que treballen en mitjans digitals.

“Ser periodista a Veneçuela és treballar en la línia de la vulnerabilitat. D’una banda, hi ha un risc quan decideixes accedir a les fonts del govern chavista, com ha passat les últimes hores amb els corresponsals estrangers detinguts, i de l’altra, quan surts a cobrir les protestes, les manifestacions, has de sortir amb armilla antibales, casc i màscara antigàs, de manera preventiva”, explica Ronny Rodríguez, periodista del diari digital Efecto Cocuyo.

Una altra de les eines que utilitza el govern de Maduro és la censura. Per ordre governamental, els mitjans de comunicació tenen prohibit esmentar Juan Guaidó com a president interí.

De fet, la proclamació com a president de Juan Guaidó només va ser transmesa a través de canals de YouTube i mitjans digitals el 23 de gener. Els canals de ràdio i televisió públics van oferir només telenovel·les i programes d’entreteniment.

“Tenim prohibit també denunciar la detenció i mort dels manifestants. En el meu cas, m’han obligat a esborrar fotografies o àudios d’entrevistes. El 23 de gener em van ferir en una protesta d’n cop de pedra al cap, i quan vaig arribar a l’hospital uns funcionaris em van obligar a esborrar el material que havíem recaptat per a un reportatge”, explica José Ignacio Briceño, periodista de ràdio.

Segons un monitoratge fet per l’Institut de Premsa i Societat, “la censura de canals estrangers, la cautela informativa als mitjans impresos, els silencis televisius, la limitació d’opinions a la ràdio, els bloquejos a internet i la baixa velocitat per a la navegació van ser els elements que van compondre l’equació de llibertat d’expressió a Veneçuela durant els dies 23 i 24 de gener”.

Operació Constitució

Per la seva banda, el ministre per a les Relacions Interiors, Justícia i Pau, Néstor Reverol, va informar de la captura de tres presumptes terroristes “implicats en l’intent de cop d’estat que es du a terme contra el president Nicolás Maduro”, va dir. El ministre, a més, va assegurar que s’havien confiscat dos fusells AK 103, dos telèfons per satèl·lit i 500 braçalets amb les sigles OC, que signifiquen: Operació Constitució. També va afirmar que no queda dubte de la participació de l’oligarquia colombiana, la CIA i el pròfug de la justícia Julio Borges en el que els chavistes consideren un cop d’estat. Reverol va assegurar que els terroristes havien aportat informació molt valuosa i que no es descarten més detencions.