Els periodistes d'Efe detinguts a Veneçuela seran deportats a Colòmbia

Els tres periodistes de l'agència Efe que van ser detinguts dimecres a Veneçuela, on s'havien traslladat per cobrir la crisi política que viu el país, han sigut alliberats el migdia d'aquest dijous i seran deportats a Colòmbia, tal com ha confirmat la pròpia agència de notícies.

Els periodistes són l'espanyol Gonzalo Domínguez Loeda, la colombiana Maurén Barriga Vargas, i el també colombià Leonardo Muñoz. També es va arrestar una quarta persona: un motorista veneçolà que feia de xofer de Domínguez Loeda.

Des que es va tenir coneixement de la detenció, el govern espanyol, a través de l'ambaixada de Caracas, està fent totes les gestions necessàries per aconseguir l'alliberament dels periodistes, segons fonts de la Moncloa. El govern de Pedro Sánchez "requereix novament a les autoritats veneçolanes el respecte de l'estat de dret, els drets humans i les llibertats fonamentals, de les quals la llibertat de premsa és un element central". El govern de Colòmbia també ha reclamat la immediata posada en llibertat dels informadors.

Frederica Mogherini, cap de la diplomàcia europea, en una roda de premsa a Romania, on estan reunits els ministres d'Exteriors i de Defensa de la UE, ha exigit "l'alliberament de tots els periodistes detinguts sense motiu a Veneçuela" i els ha expressat "total solidaritat".

Els agents del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin) van arrestar Domínguez i Barriga a l'oficina de l'agència i els van portar a l'hotel de Caracas on s'allotgen per, segons van dir, recollir les seves pertinences.

L'equip d'Efe havia viatjat el 17 de gener a Caracas per ajudar en la cobertura de la crisi veneçolana i en arribar a l'aeroport de Maiquetía es van identificar com a periodistes i van entrar al país després de superar tres hores de controls.

També Rodrigo Pérez i Gonzalo Barahona, reporters de TVN, la televisió nacional de Xile, van ser detinguts quan cobrien les protestes. El govern xilè va aconseguir que els alliberessin 24 hores més tard i ahir havien de ser deportats. Un equip de la televisió francesa TF1 també està detingut.

El sindicat de treballadors de la premsa de Veneçuela ha denunciat un total d'onze detencions en els últims dos dies.

#AlertaSNTP | En solo dos días han sido detenidos arbitrariamente 11 trabajadores de la prensa en #Venezuela.



El #SNTP registra la detención de 7 reporteros extranjeros y 4 ciudadanos venezolanos, de los cuales solo 2 fueron liberados y otros 2 expulsados del país. #30Ene pic.twitter.com/opBrA1XCPW — SNTP (@sntpvenezuela) 31 de gener de 2019