L'armada de Malta assalta el vaixell desviat per nàufrags que no volien ser retornats a Líbia

Les forces armades de Malta han assaltat aquest dijous a la matinada el petrolier que un grup de nàufrags rescatats van obligar a desviar-se per evitar que els retornessin a Líbia. El vaixell 'El Hiblu I', d'una empresa turca, ha sigut escortat fins al port de la Valletta per una patrullera maltesa, i la policia està interrogant la tripulació i els migrants. N'hi ha cinc de detinguts.

Justament quan la UE ha decidit deixar morir l'operació militar Sofia de control del tràfic de persones, l'episodi evidencia un cop més la caòtica situació al Mediterrani central. El vaixell mercant va rescatar 108 migrants, entre els quals hi havia 12 menors i 19 dones, d'una pastera en aigües internacionals, però va rebre instruccions de tornar-los a Líbia. Segons sembla, quan es van adonar que s'acostaven a les costes de Trípoli, per evitar tornar a l'infern d'abusos, detencions i esclavitud àmpliament documentat per les ONG i els organismes internacionals, van prendre el control de la nau i van posar rumb a Europa.

Segons informa 'The Times of Malta', l'armada maltesa va contactar amb el capità quan l'embarcació era a 30 milles de l'illa, i aquest els va comunicar que no tenia el control del vaixell i que els nàufrags els obligaven a dirigir-se a Malta. Diverses patrulleres i un helicòpter que transportava forces especials van abordar l'embarcació a la nit, van tornar-ne el control al capità i van escortar el petrolier fins a l'illa. Els migrants i la tripulació estan sent sotmesos a una revisió mèdica.

El primer ministre maltès, Joseph Muscat, ha dit en un tuit que no eludirien les seves responsabilitats internacionals.

During the night @Armed_Forces_Malta conducted sensitive operation on high seas, boarding a ship allegedly captured by #migrants off #Libya and diverted to #Malta. We do not shirk responsibility despite our size. We will now follow all international rules accordingly -JM