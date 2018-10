Manifestació multitudinària contra el racisme a Berlín

Justament la vigília de les eleccions a Baviera, on la xenofòbia tindrà un paper destacat a les urnes, centenars de milers d’alemanys van sortir als carrers de Berlín per dir no al racisme.

“No a l’assetjament als musulmans”, “El racisme no és una alternativa” i “Junts contra la política de la por” eren alguns dels missatges que es podien llegir a les pancartes dels manifestants, entre 100.000 i 250.000 persones, segons la policia i els organitzadors, respectivament.

La mobilització, que va ser molt més nombrosa que no s’esperava, va rebre el suport de moltes organitzacions, associacions, partits i destacades personalitats alemanyes. Convocada sota el lema “Per una societat oberta i lliure: solidaritat en lloc d’exclusió”, la marxa va començar al matí a l’Alexanderplatz i va recórrer diversos carrers cèntrics, passant per la Porta de Brandenburg fins a arribar a la Columna de la Victòria. L’objectiu era protestar per l’augment de la ultradreta i de les expressions xenòfobes després de les diverses manifestacions neonazis d’aquest estiu.

“No ens deixarem dividir”

El ministre d’Afers Exteriors, el socialdemòcrata Heiko Maas, va qualificar de “missatge extraordinari” que “tantes persones surtin al carrer i mostrin una posició tan clara” contra el racisme: “No ens deixem dividir, i menys pels populistes de dretes”. Organitzacions com Amnistia Internacional i el Consell Central dels Musulmans, agrupacions locals d’ajuda als refugiats i personalitats alemanyes com el grup Die Ärzte, el cantant Herbert Grönemeyer o l’actor Benno Fürmann es van sumar a la marxa, a més de representants dels socialdemòcrates, els Verds i l’Esquerra.