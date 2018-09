El Marroc obre foc contra una pastera i mata una immigrant

Una unitat de la marina reial marroquina ha obert foc aquest dimecres en una platja del nord del país contra una pastera tripulada per un ciutadà espanyol i ha provocat un mort i tres ferits, segons han informat a l'agència Efe fonts l'Observatori del Nord de Drets Humans.



Segons un comunicat oficial del ministeri de l'Interior, l'embarcació, pilotada per un espanyol, transportava immigrants irregulars, estava "en una situació sospitosa" en aigües del Mediterrani prop de Tetuan i va rebre l'ordre d'aturar-se però la va desobeir, de manera que la marina "es va veure obligada a obrir foc".



El comunicat assenyala que l'embarcació era del tipus Go Fast, nom que es dona a les llanxes ràpides amb diversos motors, molt usades pels grups del narcotràfic.



Les fonts de l'Observatori van explicar que la víctima mortal és una dona de 22 anys originària de Tetuan, mentre que dos dels ferits de bala (un al coll i l'altre a la cuixa) són també de Tetuan i el quart és d'Alhucemas, ferit greument en una mà.



Segons les mateixes fonts, la llanxa transportava més de vint emigrants il·legals que viatjaven cap a la costa espanyola, fins que el seu viatge es va veure truncat per la intervenció de la marina.



El pilot espanyol, la identitat del qual es desconeix, està detingut, sense haver patit aparentment danys en l'incident.



Diumenge passat la marina reial ja es va enfrontar a una llanxa que tractava de recollir immigrants a la platja de Martil, obligant l'embarcació a fugir sense aconseguir el seu objectiu.



Des d'aquest dia els diferents cossos policials marroquins han multiplicat els controls a les carreteres del nord del país. En les últimes setmanes circulaven rumors sobre pasteres que traslladaven immigrants des del nord del Marroc fins a Espanya de manera gratuïta, unes informacions que han re sultat ser falses.