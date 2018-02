May vol limitar els drets dels ciutadans de la UE que arribin al Regne Unit durant la transició al Brexit

Theresa May es revolta contra la Unió Europea (UE). En declaracions que ha fet la matinada d'aquest dijous a la Xina, on és en visita oficial, la 'premier' britànica ha assegurat que s'oposarà a la proposta de la UE que obligaria el Regne Unit a atorgar els mateixos drets als ciutadans comunitaris que arribin al país durant el període de transició post-Brexit que els que tenen els que hi van entrar abans. May ha assegurat que hi ha d’haver una "diferència" entre els dos grups. La UE, però, ha estat molt clara en aquest punt. Si Londres es beneficia de tots els drets de pertinença durant la fase d'ajustament, també ha de complir amb totes les obligacions.

La Unió Europea va proposar el dilluns d’aquesta setmana que el període de transició s’allargui entre el 29 de març del 2019, moment oficial de la sortida de la UE, i el 31 de desembre del 2020.

D'altra banda, una nova filtració de les anàlisis de l'impacte del Brexit, publicada la matinada d'aquest dijous per BuzzFeedNews, indica que el cost per a l'economia britànica de reduir l'emigració provinent de la Unió Europea (UE) seria significativament més gran que no pas els beneficis d'un acord comercial amb els Estats Units.

La nova anàlisi ha estat modelada a partir de la introducció de diverses polítiques d'immigració. Una de molt estricta, que substitueixi l'actual lliure circulació per mesures com les que regeixen a hores d'ara per als ciutadans extracomunitaris, seria molt més gran que el benefici que un acord econòmic amb Washington aportaria, avaluat en 0.2 punts més de creixement.

La nova informació apareix 48 hores després d'una primera relativa als mateixos informes secrets del govern sobre el cost econòmic del Brexit, segons la qual la sortida de la UE costarà a l'economia britànica entre el 2 i el 8 % al llarg dels propers quinze anys, segons quin sigui l'escenari final de relació amb la UE.

Aquesta nova informació atiarà encara més la divisió al si del govern entre els brexiters radicals i els partidaris de la màxima convergència possible amb la UE. I il·lustren alhora, de forma molt clara, les dificultats que enfronta Theresa May a mesura que intenta donar forma a un acord per al post-Brexit. D'una banda, es troba sota pressió per aquells que volen reduir l'impacte negatiu del Brexit a l'economia. De l'altre, per aquells partidaris de satisfer al màxim les demandes dels votants que van optar per sortir de la UE. De fet, l’emigració va ser el gran cavall de batalla del referèndum i un dels factors claus que va inclinar la balança a favor del no a la UE.

L'efecte combinat de les barreres aranzelàries i duaneres a què el Regne Unit s’obligarà a la sortida de la UE, més el cost de la menor immigració, pot tornar a disparar l'endeutament del Regne Unit. Es calcula que seria desenes de milers de milions de lliures més alt el 2033-34 que si es mantingués la pertinença actual a la UE.

D’acord amb el pacte a què van arribar a finals de desembre entre la UE i Londres, els ciutadans europeus amb més de cinc anys de residència al Regne Unit tindran dret a la condició de "establerts" i, per tant, a romandre al país amb els mateixos drets que els nacioanals. Els que hagin arribat també abans del Brexit però no faci cinc anys que hi resideixen en el moment de la sortida hi podran romandre fins a complir amb el llindar legal per després sol·licitar la residència permanent.