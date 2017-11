May confia en una altra 'brexiter' per tancar la crisi de govern

Un dia després que el govern britànic perdés una de les seves membres, la primera ministra britànica, Theresa May, ha nomenat aquest dijous Penny Mordaunt com a nova titular de Cooperació Internacional, en substitució de Priti Patel, cessada per haver mantingut reunions informals amb alts càrrecs del govern israelià.

El nomenament de Mordaunt, diputada de 44 anys, posa de manifest la voluntat de May per mantenir un equilibri entre els partidaris del Brexit i els proeuropeus, ja que la nova ministra, com Patel, va donar suport públicament a l'opció d'abandonar la Unió Europea al referèndum del 23 de juny de l'any passat.

Patel va renunciar aquest dimecres després que May li ordenés tornar a Londres mentre es trobava en un viatge oficial per l'Àfrica per aclarir els seus contactes no autoritzats, l'agost passat, amb membres de l'executiu israelià, entre ells el primer ministre, Benjamin Netanyahu.

La dimissió de Patel va ser la segona d'un membre del gabinet de May en només set dies i reflecteix l'abast de la crisi que viu el debilitat govern de la líder conservadora, que va perdre la majoria absoluta en les eleccions del juny passat.

En les reunions de Patel a Israel no hi van ser presents funcionaris del govern britànic, tot i que la política 'tory' sí que va estar acompanyada per Lord Polak, president de l'organització Amics Conservadors d'Israel. Segons els mitjans, Patel va arribar a sol·licitar al ministeri d'Exteriors britànic que considerés donar suport a les operacions humanitàries de l'exèrcit israelià a l'àrea ocupada dels Alts del Golan, petició que va ser rebutjada per "inadequada", ja que el Regne Unit no reconeix el control per part d'Israel d'aquest territori.