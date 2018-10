Merkel abandona: no es tornarà a proposar per dirigir la CDU

La cancellera alemanya Angela Merkel no continuarà al capdavant de la Unió Cristiano Demòcrata (CDU). Ho han anunciat aquest dilluns fonts del partit. La notícia arriba després dels mals resultats electorals dels conservadors alemanys als lands de Hesse i Baviera.

La cancellera ha anunciat en una reunió de la direcció del partit que no es presentarà a la reelecció per encapçalar l'organització conservadora al congrés que ha de celebrar el partit el desembre. L'actual cancellera alemanya ha presidit la CDU des de l'any 2000.

Els mitjans alemanys equiparen la decisió a una capitulació política de Merkel, que en diverses ocasions ha deixat clar que la direcció del partit està lligada a la cancelleria. El final de la seva quarta legislatura està previst pel 2021 i segons han informat dirigents de la CDU presents a la reunió, la cap de govern està disposada a compertar-la.

A les eleccions de Hesse d'aquesd diumenge la CDU ha perdut 10 punts i s'ha quedat amb un pobre 28% dels sufragis. Un resultat que suposa un nou cop al govern de la Gran Coalició dels conservadors amb els socialdemòcrates de l'SPD, que també s'han desplomat a les urnes (20% dels vots). Els grans guanyadors de la nit van ser els Verds, que tindran la clau de la formació del govern del land i la ultradreta d'Alternativa per Alemanya, que ha entrat a l'últim parlament regional on no hi tenia presència.