Merkel crida a la cohesió en el seu discurs de comiat de la CDU

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha cridat a la cohesió del seu partit en el seu últim discurs com a líder de la Unió Democratacristiana (CDU), en el congrés que decidirà qui la succeirà, després de 18 anys al capdavant dels conservadors alemanys.

"Fa 18 anys, en el meu primer discurs com a presidenta, vaig demanar anar per feina davant d'una situació molt difícil per al partit", ha dit en obrir la seva intervenció, en al·lusió a l'escàndol de finançament irregular que es va revelar llavors sota la denominada era Helmut Kohl, quan la formació passava a l'oposició. Va costar "superar" aquesta situació, ha prosseguit, i molts anys "i moltes eleccions després" el desafiament ara és "mantenir-se units" i "liderar units", sempre des de la vocació centrista que caracteritza la CDU.

Són moments de forta "polarització social", agreujats per la irrupció de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD) en el panorama parlamentari alemany, ha recordat Merkel, per destacar a continuació la necessitat de desmarcar-se'n. "Nosaltres no incitem a l'odi ni aïllem a ningú", "No discriminem ningú", "No fem diferències entre el respecte a la dignitat humana", ha proclamat, i ha insistit: "Des de la CDU ens desmarquem dels que ho fan i representem els valors democràtics".

Merkel ha recordat que el seu bloc conservador ha liderat Alemanya durant més de cinquanta anys –en al·lusió als cinc cancellers federals sorgits de les seves files del total de vuit que ha tingut el país– i que l'objectiu ara és "seguir liderant".

Sense expressar un suport clar a cap dels tres aspirants a la seva successió, ha fet al·lusió a la secretària general, lleial a la seva línia, Annegret Kramp-Karrenbauer, de qui ha recordat que el partit havia aconseguit al seu land, el Sarre, més del 40% dels vots.

El discurs de Merkel, a qui el congrés havia rebut ja en l'obertura amb una forta ovació, ha estat interromput per freqüents aplaudiments, especialment quan la líder ha expressat el seu agraïment als seus col·laboradors més fidels.

El discurs de mitja hora ha sigut més curt del que és habitual –uns 90 minuts–, i molt més emotiu del que és característic en el que la cancellera anomena, irònicament, "la sequedat pròpia de Merkel".

Els 1.001 delegats del congrés, que se celebra a Hamburg, han d'elegir la nova cúpula de la formació, a més de la presidència, en ple pols entre l'ala continuista i el gir a la dreta al qual aspira una part de la CDU.

Tres són els aspirants a la presidència del parit: Kramp-Karrenbauer, de 56 anys, representant de l'ala lleial a la línia de Merkel, mentre que l'ex cap del grup parlamentari Friedrich Merz, de 63 anys, i el ministre de Sanitat, Jens Spahn, de 38, representen els corrents dretans.

Merkel, malgrat la seva pretesa neutralitat, s'inclina per la primera (coneguda amb el sobrenom d'AKK), mentre que diversos noms de pes del partit, com el president del Parlament, Wolfgang Schäuble, donen suport a Merz.

No es descarta que en el congrés sorgeixin altres candidatures alternatives, ja que els estatuts de la formació preveuen aquesta possibilitat, va recordar ahir el secretari executiu de la CDU, Klaus Schüler, després de l'última reunió de la cúpula del partit. L'elecció de la presidència està prevista a les sis de la tarda hora catalana.