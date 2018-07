Merkel es compromet amb la CSU a crear CIEs a la frontera

Poc després de les deu del vespre, Horst Seehofer, ministre d’Interior alemany i president de la CSU, va comparèixer somrient davant les càmeres. “Ha valgut la pena l’acord. Val la pena lluitar pel que un creu”, va dir. Seehofer es manté en els seus dos càrrecs perquè aquesta última reunió cara a cara amb Merkel li ha aportat el compromís que volia trobar.

El primer regust que queda després d’aquesta segona llarga nit de la política alemanya és que Merkel ha hagut de fer concessions. “Era molt important gestionar la immigració secundària. Penso que hem trobat un bon compromís”, va anunciar la mateixa Merkel pocs minuts després del bavarès.

L’SPD, amb qui la CDU/CSU formen la Gran Coalició, ja va anunciar ahir després de l’anunci d’acord entre la CDU i la CSU que tenen cinc punts de desacord.

Els centres de trànsit han servit per arribar al compromís, una proposta que és sobre la taula des del 2015 i que Merkel sempre havia dit que “no és la solució per a la migració”. Amb aquests centres de trànsit situats a tocar de la frontera bavaresa s’evitarien les expulsions automàtiques d’immigrants ja registrats en un altre estat membre de la Unió Europea (UE), cosa que demanava Seehofer, però a la vegada s’impediria que els immigrants entressin de facto a Alemanya. Estarien internats al centre fins que s’avalués la seva situació i es decidís si se’ls expulsa o no. Això també evitaria que fossin retornats a Àustria, on governa el centredretà Sebastian Kurz, amb qui els bavaresos mantenen una relació estreta.

La jornada d’ahir va començar amb reunions de les fraccions parlamentàries, seguides de la de Merkel i Seehofer amb catorze experts i polítics de confiança, per després acabar amb una petita cimera entre la CDU/CSU i l’SPD.

Crisi de govern

En aquesta crisi de partits, que alhora és de govern, han dominat Merkel i el seu pla europeu de migració; també ha dominat la proximitat de les eleccions regionals bavareses del 14 d’octubre i domina alhora el debat sobre la política d’asil a Alemanya. Però la cancellera no governa només amb el suport dels de Munic, sinó en una Gran Coalició amb els socialdemòcrates, que s’oposen al pla de migració de Seehofer.

“Estem disposats a mantenir el govern de coalició, però la CDU/CSU han de fer alguna cosa. Se’ns està començant a acabar la paciència”, va dir ahir al vespre la líder socialdemòcrata Andrea Nahles, mentre esperava el final de la reunió bilateral Merkel-Seehofer. Avui es reuneix l’SPD per debatre si el compromís assolit és el que ells entenen per “alguna cosa”.

En una entrevista al diari Süddeutsche Zeitung, una de les principals capçaleres del país, el bavarès deia: “No em deixo destituir per una cancellera que ho és gràcies a mi”. Paraules poc conciliadores per a un segon dia de reunions maratonianes dels dos partits conservadors agermanats.

Ahir els contactes es van concentrar a Berlín des de bon matí fins a la nit. Els de Baviera van arribar a la capital alemanya amb representants de la línia més dura de la CSU, com l’actual president de la regió, Markus Söder, i l’expresident bavarès i del partit, Edmund Stoiber, que va ser dels primers a deixar-se fotografiar al costat de Seehofer després de l’anunci d’acord.

“Calen noves eleccions”, va defensar durant el dia des de l’oposició el vicepresident liberal del Bundestag Wolfgang Kubicki (FDP). Els liberals van trencar les negociacions que intentaven formar un govern Jamaica amb la CDU/CSU i Els Verds després de les últimes eleccions, el setembre passat. “Som extremadament escèptics a l’hora de creure que aquest cop podrien arribar a bon port i en una formació de govern”, va dir ahir el líder dels Verds, Robert Habeck, que no descarta encetar una nova ronda de contactes si la crisi CDU/CSU acaba desembocant en una ruptura de l’acord de govern amb l’SPD.

La qüestió bavaresa

Més enllà de l’extremadament poca simpatia que senten Seehofer i molts dels polítics bavaresos per la cancellera prussiana, està en joc la majoria absoluta a les eleccions regionals. Tot i així, el mateix president de Baviera, Söder, va defensar ahir la continuïtat de la coalició federal, conscient que una ruptura relegaria el CSU al nivell regional.

Per a Merkel, la impossibilitat de trobar un acord de govern estable amb els seus aliats més pròxims o amb els socialdemòcrates també la podria debilitar a Europa. Una cancellera debilitada debilitaria al seu torn l’eix proeuropeu que s’havia començat a perfilar entre Alemanya, França i Espanya. Merkel és conscient que hi ha molt més que una coalició de govern en joc.