Merkel vol crear un exèrcit europeu que complementi l'OTAN

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha proposat aquest dimarts la creació d'un exèrcit comú europeu que complementi la feina de l'OTAN. Ho ha dit en el seu discurs davant del ple del Parlament europeu, del qual va obtenir una resposta dividida a la seva proposta: tant aplaudiments com esbroncada.

Merkel ha defensat la creació d'un exèrcit comú "per demostrar al món que entre els països d'Europa no hi pot haver més guerres". Segons la cancellera , el sistema actual de defensa dels Vint-i-vuit no és eficient, tot i les passes que ja s'estan fent per coordinar millor la defensa entre tots els països membres, en un esforç impulsat per Merkel i el president europeu, Emmanuel Macron.