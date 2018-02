Merkel admet sacrificis "dolorosos però necessaris" per reeditar la Gran Coalició

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, ha sortit al pas de les crítiques dins de la seva Unió Cristianodemòcrata (CDU) per les concessions fetes als socialdemòcrates en l'acord per reeditar la gran coalició, tant pel que programàtic com a el repartiment de ministeris. Les concessions, ha dit Merkel en el programa 'Berlin Direkt' de la segona cadena de la televisió alemanya ZDF, són "doloroses" però "necessàries".

Merkel ha deixat clar en l'entrevista que pensava governar quatre anys i mantenir simultàniament la direcció del partit, en resposta als que demanen un canvi de cares després d'una dècada al capdavant del govern. "Naturalment un partit fa les seves reflexions quan algú és canceller durant dotze anys. És clar que aquesta persona no pot seguir dotze anys més. Però vaig parlar abans dins del partit amb claredat sobre que si em presentava, era per als quatre anys complets", ha afirmat.

"Soc d'aquestes persones que compleixen el que prometen", ha afirmat Merkel que abans de les eleccions va subratllar que es presentava per governar una legislatura completa.

En cas d'un rebuig de l'acord per part de les bases del Partit Socialdemócrata (SPD) i eventuals noves eleccions, Merkel no ha descartat tornar-se a presentar com a candidata del seu partit encara que va insistir que la seva esperança és que el pacte de coalició sigui aprovat. "Espero que l'acord sigui aprovat i crec que hi ha base per a això", ha indicat.

Les crítiques contra Merkel procedeixen principalment de l'ala conservadora del partit (un diputat, Oliver Guttig, va dir a través de Twitter que almenys la CDU havia mantingut la cancelleria) i el seu punt principal era la cessió als socialdemòcrates del Ministeri de Finances.

"La decisió va ser dolorosa però acceptable",ha admès Merkel a la cadena de la televisió alemanya ZDF sortint al pas dels crítics dins del seu propi partit, la CDU, que li retreuen la renúncia a la cartera de Finances per deixar-les a mans del Partit Socialdemàcata.

"L'alternativa hagués estat no formar govern. En aquest sentit, la CDU ha pagat un alt preu per una nova gran coalició però és un preu que es pot defensar", ha dit. "L'important és que ens hem compromès a una línia política comuna en tots els camps, no és que anem a tenir un ministre de Finances que pugui fer i deixar de fer el que li sembli", ha afegit.

La cancellera va ser interrogada sobre el que ha passat en els últims dies al SPD, on el seu líder, l'expresident del Parlament Europeu Martin Schulz va haver de cedir a la pressió i renunciar a ocupar la cartera d'Exteriors, i sobre si això no obligava a replantejar-se el repartiment.

"Hem negociat amb l'SPD i no només amb Martin Schulz. El repartiment està fet i és competència dels socialdemòcrates decidir qui ocupa la cartera d'Exteriors", ha conclòs la cancellera.