Més de 600.000 persones demanen a Londres un nou referèndum sobre el Brexit

Unes 670.000 persones s’han manifestat aquest dissabte pel centre de Londres, des de Park Lane, molt a prop de Hyde Park, fins a la plaça de Westminster, al davant del Parlament britànic, en demanda d’un segon referèndum sobre el Brexit. La marxa, la més gran registrada des del referèndum de fa dos anys i mig, i la segona més multitudinària des del 15 de febrer del 2003, quan més d’un milió de persones es van concentrar contra la invasió de l'Iraq, ha estat encapçalada per un grup de joves en primera fila, al costat dels quals també s’ha manifestat l’alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. La presència d’aquests joves s’acompanyava de nombrosos missatges denunciant que el "Brexit ens roba el futur".

Moltes 'celebrities' han pres part també de la manifestació, bé durant la marxa i en les intervencions finals, o bé amb missatges projectats a les pantalles gegants que hi havia escampades per Whitehall, l’avinguda que condueix des de Trafalgar Square fins al Parlament. Entre d'altres, Delia Smith, una estrella de la televisió britànica que han ensenyat els fonaments de la cuina a milions de ciutadans del país. Però també, entre d'altres, l’exfutbolista del Barça Gary Lineker, que en un emotiva gravació de vídeo ha destacat una evidència: “A mesura que s’ha anat clarificant alguns dels aspectes del Brexit, es veu que hi ha molt poques coses positives. Des de les implicacions per a l’economia fins al problema de la frontera irlandesa. Per això crec que les coses han arribat a un nivell en què és convenient que la gent hi torni a dir la seva. Donar el vot a la gent ara és donar-los l’oportunitat de tornar a mirar les coses amb la informació que ara tenim".

Damunt de l’escenari s’han aplegat tant parlamentaris laboristes com liberal-demòcrates com conservadors, en una rara manifestació d’unió per sobre de les fronteres polítiques. Entre d'altres, Anna Soubry, conservadora; Chuka Umunna, laborista, i Vincent Cable, liberal-demòcrata. Tant la direcció dels conservadors com la dels laboristes havia demanat a les seves principals figures que no hi assistissin, però. Malgrat l’entusiasme dels participants, els cants i l’enginy demostrat a l’hora de fer pancartes, aquest cronista ha pogut constatar entre alguns dels assistents que la confiança a aconseguir una nova oportunitat no és molt alta.

540x306 Dues lletres fan la diferència, Brexit i 'Brexshit', contracció de Brexit i 'shit', en anglès, merda / Q.A. Dues lletres fan la diferència, Brexit i 'Brexshit', contracció de Brexit i 'shit', en anglès, merda / Q.A.

En aquest sentit, un sondeig publicat aquest dissabte per 'The Times' afirma que, en el cas que la negociació entre Londres i Brussel·les desemboqui en desacord, un fet que ara sembla més aviat probable, el 43% de l’opinió pública voldria la convocatòria d'un altre referèndum, mentre que el 38% s’estima més trencar definitivament la baralla i sortir de la Unió Europea en la data inicialment prevista, el 29 de març de l’any vinent. Només el 16% de la població creu que una nova consulta repararia l'enorme fractura creada en la societat britànica provocada per la convocatòria de David Cameron, plantejada més aviat per resoldre un problema intern del Partit Conservador i per desfer-se de la pressió del Partit Independent del Regne Unit (UKIP), que liderava Nigel Farage. Els sondejos que ens maneguen a hores d’ara donen una victòria a la permanència a la Unió per un marge molt petit.

La decisió final sobre un segon referèndum depèn del Parlament. Però només seria legalment possible tirar-ho endavant si s’introduís una esmena en aquest sentit en el moment en què la moció per aprovar o no un pacte amb la Unió Europea es debati als Comuns.