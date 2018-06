Més de mil persones es preparen per rebre els migrants de l''Aquarius'' al port de València

Més de mil persones dels Equips de Resposta Immediata en Emergències componen el dispositiu posat en marxa per Creu Roja per a la recepció i primera atenció dels 629 migrants que arribaran demà diumenge, previsiblement cap al migdia, al port de València, després de ser rescatats pel vaixell 'Aquarius'. A aquests efectius de l'ONG caldrà sumar-hi tots els treballadors públics –sanitaris, d'integració social o jurídics, entre d'altres– i de l'administració valenciana, que també participaran en l'operació d'acollida.

Així ho ha explicat als mitjans de comunicació Pedro Redón, representant de la direcció de Creu Roja a València, que no ha concretat quins seran els punts de recepció dels migrants, tot i que l'actual previsió és que sigui la terminal de creuers. L'arribada dels tres vaixells es durà a terme de manera esglaonada, amb una diferència de dues o tres hores, perquè hi hagi temps per a l'assistència sanitària i jurídica.

540x306 Dispositiu organitzat per Creu Roja per atendre els 629 migrants del vaixell 'Aquarius' Dispositiu organitzat per Creu Roja per atendre els 629 migrants del vaixell 'Aquarius'

800 intèrprets

Per facilitar aquestes tasques, la direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la conselleria d'Educació ha coordinat un dispositiu per oferir el servei d'intèrprets en anglès, francès i àrab, i que s'elevarà fins a les 800 persones. Hi participen intèrprets i traductors de les escoles oficials d'idiomes, de les cinc universitats públiques valencianes, Acnur, Unicef, CEAR, Càritas i l'Institut Francès de València.

Els menors seran traslladats a Alacant

Dels 629 migrants, la Generalitat Valenciana assumirà la tutela de prop d'un centenar de menors no acompanyats d'entre 12 i 18 anys, que seran traslladats fins a Alacant, on s'incoaran els expedients de protecció i es determinarà la seva edat. Des de Creu Roja han explicat que el seu trasllat serà "immediat", i que l'entitat els acompanyarà durant tota la seva estada a la ciutat.

La resta de migrants seran traslladats a diferents espais de la Generalitat Valenciana i les administracions provincials i locals, que no s'han donat a conèixer per preservar la privacitat d'aquests ciutadans.

150 municipis valencians disposats a acollir

De fet, a més dels espais públics amb els que compta la Generalitat Valenciana, 150 municipis del País Valencià s'han ofert per acollir els migrants de l''Aquarius', tal com ha informat el president del Consell, Ximo Puig. El cap de l'executiu autonòmic ha subratllat que, a més d'aquestes localitats, també s'han ofert pràcticament totes les comunitats autònomes i ciutats de l'Estat.

Col·laboració empresarial

En la mateixa línia, distribuïdores farmacèutiques i empreses de sectors molt diversos, entre els quals destaquen el de l'alimentació, s'han involucrat en la preparació de combois de subministraments per atendre els migrants.

Ajuda de la ciutadania

Una altra via d'ajuda és la ciutadana, com certifica que l'administració valenciana hagi rebut des de dimecres 866 trucades de telèfon i 1.649 correus electrònics de persones que volen col·laborar i que en molts casos s'han ofert a acollir a migrants a casa seva.