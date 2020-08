Més de tres quartes parts dels països del món imposen restriccions als viatgers procedents d'Espanya pel coronavirus

Si algú encara tenia previst viatjar de vacances a l'estranger o, per obligació, ha de traslladar-se fora d'Espanya, cada vegada ho té més difícil. Més de 160 països han establert restriccions als viatgers procedents d'Espanya a causa del coronavirus, segons l'última actualització realitzada pel ministeri d'Afers Exteriors. Es tracta de més de tres quartes parts del total de països del món. De fet, en l'actualitat gairebé es poden comptar amb els dits de les mans els països que no posen cap inconvenient als viatgers arribats d'Espanya. Alguns d'aquests països són destinacions a les quals possiblement pocs voldrien anar; per exemple, el Iemen, Síria o l'Afganistan.

El pitjor de tot és que la llista augmenta cada dia. Aquest dimecres, sense anar més lluny, dues regions d'Itàlia s’han sumat al llarg reguitzell de territoris que consideren Espanya una zona de risc a causa del gran nombre de rebrots detectats i, en conseqüència, imposen algun tipus de condició als viatgers provinents d'aquest país. Altres països són encara més taxatius: directament han tancat les fronteres amb Espanya. El resultat és que no només els ciutadans espanyols no poden viatjar a l'estranger, sinó que els turistes estrangers difícilment triaran Espanya com a destinació en l'actualitat. Un cop definitiu per al ja castigat sector turístic aquest any.

El ministeri d'Afers Exteriors publica cada dia en el seu compte de Twitter un mapa actualitzat amb els països que imposen restriccions als viatgers arribats des d'Espanya. Aquests països els classifica en tres grups. En primer lloc, els que estableixen algun tipus de prohibició a l'entrada o han suspès les comunicacions aèries o marítimes amb Espanya. Es tracta del grup més nombrós i inclou països dels cinc continents; de fet, gairebé tot l'Àfrica i Amèrica.

Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España



Consulta en nuestra web la lista actualizada a las 15:30 horas de hoy:



— Exteriores (@MAECgob) August 12, 2020

El segon grup el conformen els països que imposen alguna modalitat de quarantena, i entre els quals destaquen diversos de la Unió Europea. És el cas del Regne Unit, que ha establert una quarantena de 14 dies; els Països Baixos, que han imposat la mateixa mesura per als passatgers procedents de les províncies de Barcelona, Lleida, l'Aragó i Sòria, i Bèlgica, que també classifica com a zones de risc la capital catalana i la del Segrià, així com l'Aragó i Navarra (i recomana fer una quarantena als que arribin de Girona, Tarragona, País Basc, La Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia, Almeria, Balears i Madrid).

L'últim grup són els països que han optat per altres mesures restrictives, com la realització de proves PCR de detecció del virus, entre els quals també hi ha països europeus. Alemanya exigeix el test i una quarantena als viatgers procedents de Catalunya, l'Aragó, Navarra, el País Basc i Madrid, i Àustria demana un certificat mèdic des del dilluns d'10 d'agost, a excepció dels procedents de les illes Balears i les Canàries.

El Ministeri d'Afers Exteriors no inclou França en cap dels tres grups de països, però l'executiu francès recomana, des del passat 24 de juliol, no viatjar a Catalunya i, des de la setmana passada, també desaconsella els desplaçaments a l'Aragó. Recomana passar una prova PCR si es torna d'aquests indrets.

Nous territoris

Les regions italianes de l'Emília-Romanya (al nord) i la Pulla (al sud) també han anunciat aquest dimecres nous controls per als residents o turistes que arribin d'Espanya. Estan preocupades per un repunt de casos, amb 400 diagnòstics diaris, particularment importats per joves que tornen de les vacances. En concret, l'Emília-Romanya té previst fer proves a tots els residents que arribin des d'Espanya. Hauran de contactar "immediatament" el departament de Sanitat Pública i se'ls farà una prova en les quatre hores successives. Si el resultat és negatiu no hauran de fer quarantena. Per la seva banda, la Pulla, al "taló" de la bota italiana, imposarà un període de quarantena de catorze dies als seus residents, no pas als turistes, que hagin estat a Espanya.