Més de 300 tortugues marines en perill d'extinció moren a la costa mexicana

Més de 300 tortugues han mort ofegades al litoral de l'estat de Oaxaca, al sud de Mèxic, després de quedar atrapades en xarxes de pesca. Es tracta de tortugues olivàcies, una espècie marina en perill d'extinció que predomina a l'oceà Pacífic oriental. Un grup de pescadors van descobrir ahir els exemplars morts a la costa de Barra Colotepec, una zona pròxima a la població turística de Puerto Escondido, on probablement es dirigien per pondre els ous.

Segons experts en la matèria, feia vuit dies que les tortugues marines havien mort ofegades al mar, ja que estaven en avançat estat de descomposició. Els centenars d'exemplars estaven enredats en xarxes de pesca de tonyina. "El que ens han dit els pescadors és que [la xarxa] no és d'aquí –ha explicat el coordinador de Protecció Civil del municipi de San Pedro Mixtepec, José Antonio Ramírez–, no s'utilitza en aquestes platges i potser la va abandonar algun vaixell tonyiner que no va avisar les autoritats que l'havia perdut".

540x306 Alguns dels exemplars de tortugues olivàcies que han mort ofegades a la costa de l'estat mexicà de Oaxaca / REUTERS Alguns dels exemplars de tortugues olivàcies que han mort ofegades a la costa de l'estat mexicà de Oaxaca / REUTERS

La procuradoria federal de Protecció de l'Ambient mexicana (PROFEPA) ha confirmat aquest matí que les tortugues havien quedat atrapades en xarxes "prohibides" de pesca "de 120 metres de longitud aproximadament". En un comunicat, ha informat que ha obert una investigació per determinar-ne els responsables. L'organisme també ha assegurat que establirà vies de comunicació amb els pescadors de la zona per evitar que facin ús d'aquest tipus de xarxes que impacten en espècies marines amenaçades.

Determina @PROFEPA_Mx que enmallamiento de más de 300 tortugas marinas fue con red prohibida de pesca ribereña en costas de Oaxaca https://t.co/4bd0TahoEn pic.twitter.com/SpTJgn5Kra — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) 29 d’agost de 2018

Les tortugues olivàcies són les tortugues marines més petites: mesuren uns 75 centímetres i pesen uns 45 quilograms, mentre que la tortuga llaüt, l'espècie més gran de totes, pot arribar a mesurar 1,80 metres. Mèxic acull sis de les set espècies de tortugues marines que hi ha en el món i té un programa per protegir aquests rèptils.