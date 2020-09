Més de 50 dones acusen d'abús sexual treballadors humanitaris contra l'Ebola al Congo

Un nou escàndol sacseja les organitzacions d'ajuda humanitària. Aquest cop les que van treballar a la República Democràtica del Congo en la batalla contra l'Ebola entre els anys 2018 i 2020. Fins a 51 dones han denunciat haver patit abusos sexuals de treballadors dels equips internacionals d'ajuda sanitària que van anar al país a col·laborar en la contenció del brot. Tothom en surt esquitxat, des d'institucions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'agència per als infants de l'ONU (Unicef) i l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), fins a grans ONG com Oxfam, Metges Sense Fronteres (MSF), World Vision i Alima.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha obert una investigació oficial després que aquest dimecres es fes pública la de New Humanitarian i la Fundació Thomson Reuters. Segons aquestes organitzacions, una cinquantena de dones han explicat diversos incidents d'abús sexual, que inclouen violacions perpetrades per homes que deien ser treballadors dels equips d'ajuda internacional.

Diverses dones expliquen que les van forçar a mantenir relacions sexuals a canvi d'obtenir feina a les organitzacions d'ajuda sanitària al país, o que van ser acomiadades quan van rebutjar les proposicions sexuals que se'ls van fer. Una d'elles explica que va haver de mantenir sexe amb un home que deia treballar per l'OMS per poder aconseguir la feina que necessitava.

Una dona congolesa de 32 anys que havia sobreviscut a l'Ebola diu que va rebre una trucada d'un home que la convidava a una sessió d'assessorament en un hotel, com a trucada de seguiment d'un pacient recuperat. Quan la dona va arribar al vestíbul de l'hotel, l'home la va convidar a una beguda i hores després es va despertar sola i nua en una habitació de l'hotel. La dona no ho va denunciar perquè ja havia de suportar l'estigma d'haver passat l'Ebola i la por de ser contagiosa. "En lloc d'ajuda, tot el que vaig aconseguit va ser més trauma".