Milers de persones surten als carrers als Estats Units contra la separació de famílies migrades

Milers de persones s'han concentrat aquest dissabte davant de la Casa Blanca a Washington per exigir al govern dels Estats Units que reuneixi les famílies de migrants indocumentats que han estat separades com a resultat de la política de "tolerància zero" que criminalitza els immigrants.

La cantant Alicia Keys, l'actriu America Ferrera i el dramaturg d'origen porto-riqueny Lin-Manuel Miranda han liderat des de l'escenari una manifestació que, segons els seus organitzadors, ha reunit més de 30.000 persones al centre de Washington, mentre que 750 ciutats més del país organitzaven marxes similars. "La nostra democràcia està en joc. La nostra humanitat està en joc. Som aquí per salvar l'ànima de la nostra nació", ha clamat Alicia Keys en un discurs emotiu.

Keys i Ferrera, que és descendent d'immigrants hondurenys, han llegit les històries reals d'una mare separada del seu fill i d'un avi a qui li han denegat la petició d'acollir i tenir cura de la seva pròpia neta. "Aquesta lluita no pertany a un grup de gent, a un color, a un gènere. Ens pertany a tots", ha afirmat Ferrera, coneguda pel seu paper a la sèrie 'Ugly Betty'.

Des de l'escenari, Lin-Manuel Miranda, l'actor i compositor que va crear l'èxit de Broadway 'Hamilton', ha cantat una cançó de bressol que havia compost pensant en els nens separats de les seves famílies, i ha demanat als assistents que no s'aturin "fins que aquests pares puguin tornar a cantar cançons de bressol als seus fills".

També a Nova York ha tingut una manifestació multitudinària, des d'on Donna Lieberman, directora executiva de la Unió de Llibertats Civils, ha assegurat que l'actual crisi "no acabarà fins que cada nen que ha estat separat sigui reunificat amb els pares, cada família sigui tractada amb dignitat". Però el govern de Trump ha anunciat que malgrat que ha posat fi a la política de separar els menors dels pares, no pensa deixar-los en llibertat, sinó que es plantejar canviar la llei per augmentarà el període en què estaran tancats, malgrat que no han comès cap delicte penal i només se'ls pot acusar d'una falta administrativa per entrar al país sense la documentació requerida.

La setmana passada Nova York va liderar una coalició de 18 fiscals generals que va demandar l'administració Trump i va demanar al Tribunal Federal que declari inconstitucional la pràctica de separar pares i nens i que ordeni la reunificació d'uns 2.300 menors amb els seus progenitors. Posteriorment, Trump va signar un decret que acaba amb la separació, però va insistir que no pensa suavitzar la política antimigratòria que va prometre quan era candidat.