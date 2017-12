Milers d'evacuats en un incendi forestal a Califòrnia

Un incendi forestal enfortit pels vents secs i calents amenaça més de 12.000 cases a l'estat nord-americà de Califòrnia. Les flames descontrolades han obligat milers de persones a sortir de casa seva i a un miler de bombers a treballar sense descans per controlar els perímetre. En les primeres 24 hores des què es va iniciar el foc a la localitat de Ventura, s'han cremat 200 quilòmetres quadrats en una àrea a uns 100 quilòmetres al nord-oest de Los Angeles.

