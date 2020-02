Moren dos passatgers del creuer infectat pel coronavirus al Japó

Dos dels passatgers del creuer de luxe Diamond Princess, confinat al port de Yokohama al Japó pel brot de Covid-19 (el nom oficial del nou coronavirus de la Xina), han mort aquesta matinada a un hospital japonès.

Les dues primeres víctimes mortals del vaixell tenien 87 i 84 anys i patien patologies agreujants, segons les autoritats nipones. Com que formaven part dels casos més greus a l'embarcació, havien sigut traslladats ja a un hospital la setmana passada, on han mort aquesta matinada.

Justament ahir, dimecres, va començar el desembarcament dels primers passatgers del creuer que no patien símptomes i que havien donat negatiu en les proves per Covid-19, després de passar 14 dies confinats en quarantena. De moment, 621 persones han donat positiu en les proves per Covid-19 en aquest creuer.

Mentrestant, a la Xina, les autoritats han decidit per segona vegada canviar el mètode de recompte dels casos de Covid-19 per poder parlar, segons diuen, de casos "confirmats" i no només de "sospitosos". Així, a la província de Hubei, la més afectada pel brot, a partir d'ara només es donaran com a positius els casos que es determinin a través d'una prova específica i no tots els que els metges hagin qualificat com a possibles casos per la seva simptomatologia, van explicar les autoritats xineses.

Això fa que aquest dijous s'hagin comptabilitzat 349 nous casos, quan en els últims dies els positius diaris sempre superaven el miler i en ocasions fins i tot els dos milers. El balanç de casos s'ha actualitzat aquest dijous en 74.576 contagis i en les últimes 24 hores s'havien produït 114 noves morts, cosa que eleva el total de víctimes mortals a la Xina a 2.118.

El test que caldrà fer a partir d'ara per confirmar el cas oficialment és molt complicat i triga dos dies a donar resultats. La setmana passada ja hi va haver un canvi de metodologia en la diagnosi i es va instaurar la diagnosi clínica amb proves com la radiografia de pulmons, però els experts alertaven que aquesta prova pot induir a errors perquè les alteracions que apareixen als pulmons poden ser derivades d'altres malalties.

De moment, però, el gruix de contagis es troba encara concentrat a la Xina, amb una mica més de 500 casos a altres països del món, a part del creuer nipó. A Corea del Sud, aquest dijous s'han diagnosticat 31 caos nous, tots menys un de la província meridional de Daegu, on s'ha detectat un focus de contagi en una església. Fins a 38 membres d'aquesta església s'han diagnosticat com a positius per Covid-19. En total en aquest país hi ha 82 pacients contagiats.