Moren vuit rinoceronts negres durant el seu trasllat a un parc de Kènia

Vuit rinoceronts negres d'un total de 14 han mort a Kènia durant el seu trasllat al parc natural de Tsavo Est, segons ha informat el ministre de turisme kenià, Najib Balala, en un comunicat. Es tracta d'una espècie en perill d'extinció de la qual s'estima que queden menys de 5.500 exemplars a tot el món, tots a Àfrica i uns 750 dels quals a Kènia. Durant la reubicació dels animals va ser necessari aplicar-los sedació i fins que no van arribar al nou destí no van ser reanimats. El Servei de Vida Salvatge de Kènia (KWS és la sigla en anglès) ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que tot i fer-se públiques avui van tenir lloc la setmana passada durant el trasllat dels animals des dels parcs de Nairobi i del llac Nakuru.

El canvi d'ubicació dels animals es va dur a terme en el marc d'un pla en què participa el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF és la sigla en anglès) i que tenia com a objectiu crear espais més segurs per als rinoceronts en un hàbitat adequat.

La directora de l'ONG conservacionista keniana Wildlife Direct, Paula Kahumbu, li ha exigit al ministre de turisme una investigació ràpida del trasllat, que ha definit com un "desastre". "Aquesta no és la primera vegada que el KWS trasllada animals, motiu pel qual mereixem saber la causa de la mort d'aquests apreciats exemplars. Alguna cosa ha sortit malament i volem saber què és", ha subratllat Kahumbu. Una investigació inicial del KWS ha indicat que els rinoceronts han mort per intoxicació de sal després de beure aigua en el seu nou hàbitat i ha anunciat que s'atura el transport de rinoceronts .

Kènia tenia el 2017 una població de rinoceronts de 1.258 exemplars, dels quals 745 són rinoceronts negres, 510 rinoceronts blancs del sud i tres rinoceronts blancs del nord. La xifra de rinoceronts a Kènia ha crescut molt des dels anys 80, quan hi havia menys de 400 exemplars . El maig d'aquest any tres rinoceronts negres van ser assassinats al Parc Nacional Meru de Kènia i els van arrencar les banyes, segons informa el diari 'The Daily Nation'. Al març va morir l'últim rinoceront blanc del nord mascle i només queda viva la seva filla, que els experts lluiten perquè pugui reproduir-se i salvar l'espècie.

Durant els últims anys, la caça de rinoceronts i elefants ha augmentat a l'Àfrica subsahariana, on les bandes criminals armades han matat elefants pels ullals i rinoceronts per les banyes. Sovint, les peces dels animals són enviades a l'Àsia per utilitzar-les en ornaments i en la fabricació de medicaments.