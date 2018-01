Moscou només va tenir 6 minuts de sol durant el desembre

Els moscovites tenen moltes raons per estar deprimits: una economia que no avança, un trànsit infernal i la perspectiva que Vladímir Putin guanyi de nou les eleccions i torni a ser president durant sis anys més. Però aquest hivern tenen un motiu afegit. Durant tot el mes de desembre a la capital russa només va haver-hi sis minuts de sol. La resta del temps va estar completament ennuvolat. De fet, va ser el mes més fosc a Moscou des que n’existeixen dades.

Fins ara el desembre de l’any 2000 liderava el rànquing. Aquell any es van registrar tres hores de sol en tot el mes, que són una autèntica misèria però una meravella si es comparen amb els sis misèrrims minuts d’aquest últim desembre. A la capital russa acostuma a haver-hi una mitjana de 18 hores de sol els mesos de desembre. Excepte aquest, que ha batut tots els rècords.

“No m’estranya que estiguem deprimits”, va comentar Roman Vilfand, director del Servei Meteorològic de Rússia, en saber el temps de sol registrat aquest desembre a la capital. De fet, el diari local Moskovski Komsomolets ha informat que ha augmentat el nombre de visites al psiquiatre a la capital durant les últimes setmanes. Així mateix, tampoc no han faltat els comentaris sarcàstics als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

“Això passa just ara, quan el país començava a remuntar i ha guanyat la guerra a Síria”, escrivia un lector amb sorna. “Per què voleu el sol si la llum de Putin il·lumina el vostre camí?”, comentava un altre lector també de manera irònica. Un nord-americà, Steve Lemson, va dir que es tractava de la “venjança de Hillary [Clinton]”.

El desembre del 2016, que també va ser terrorífic, va anar seguit d’un estiu fred i humit que va desmoralitzar els moscovites encara més. Potser per això el juny passat l’Oficina d’Assistència Psicològica de Moscou havia atès un 14% més de consultes que en el mateix període de l’any anterior. El director del servei meteorològic de Rússia ha atribuït el temps tan ennuvolat a la presència de masses d’aire càlid de l’Atlàntic que van escombrar la zona amb vents forts i humits.

Les temperatures en algunes zones de Rússia també han batut rècords. Per exemple, a la Sibèria oriental han arribat als 65 graus sota zero. Anastàsia Gruzdeva, una jove de Iakutsk, va difondre a Instagram una foto seva amb les pestanyes completament glaçades i el comentari: “Això és el resultat d’anar a la feina a 47 graus sota zero”. La imatge es va convertir en viral i ara s’ha posat de moda a Rússia que els joves pengin a les xarxes socials fotografies seves amb les pestanyes gelades com a conseqüència del fred.