Robert Mugabe dimiteix

El que fins aquest dimarts, i durant més de trenta anys, ha estat el president de Zimbàbue, Robert Mugabe, ha cedit finalment a les pressions internes i ha presentat la seva dimissió al Parlament. El seu propi partit, el ZANU-PF, l'havia defenestrat de la formació i havia iniciat aquest mateix dimarts el procés per una moció de censura que pretenia fer-lo fora.

Els diputats de la cambra van desfermar la seva alegria quan el portaveu del Parlament, Jacob Mudenda, va anunciar que havia rebut la missiva de Mugabe, on el dictador deia que dimitia "volutàriament".

Mugabe, de 93 anys, s'havia mostrat contrari a deixar el poder, que ostentava des del 31 de desembre del 1987. Diumenge a la nit, Mugabe va aparèixer a la televisió nacional per anunciar la seva intenció de presidir el congrés del ZANU-PF de desembre.

D urant el discurs de poc més de 15 minuts i rodejat de generals, Mugabe va afirmar ser “conscient” de les “preocupacions” que hi havia al seu partit i a molts sectors de la societat després de la presa de control dels militars del país però, per a sorpresa de tothom, no va dimitir.

Aquell mateix dia, des del seu propi partit es va insinuar que el president no s'havia ajustat al guió i que, per tant, hauria de ser apartat del poder. Aquest dimarts, el ZANU-PF ha celebrat amb diversos missatges a Twitter la dimissió del seu president i ha anunciat l'inici d'una "nova era".

R G Mugabe has resigned. The New Era has begun! — ZANU PF (@zanu_pf) 21 de novembre de 2017

El ZANU-PF ha donat la benvinguda a la resignació de Mugabe i ha afegit que "si us plau, marxi amb la Grace", en referència a la dona del dirigent. Grace Ntombizodwa Marufu, nom de soltera de Grace Mugabe, la dona del president, ha estat des de bon principi al nucli de la revolta militar i política a Zimbàbue.

Dirigent del ZANU-PF de 52 anys, Grace es perfilava com el relleu al seu marit i a tal efecte va propiciar la dimissió del vicepresident Mnangagwa. Aquest moviment i el creixent poder de la primera dama no va caure bé entre la vella guàrdia del partit i l'exèrcit, precipitant la crisi.

Indeed RG Mugabe's resignation is welxomed. And please may he leave with Grace! — ZANU PF (@zanu_pf) 21 de novembre de 2017

Sense alternativa a la dimissió

Ni l'oposició, ni el seu partit, ni els seus coreligionaris han deixat altra opció a Robert Mugabe que la dimissió. Aquest mateix dimarts al matí, l'antic vicepresident de Zimbàbue, Emmerson Mnangagwa, destituït fa dos setmanes per recomanació de la dona del president.

"Convido al president Mugabe a tenir en compte les crides llançades pel poble per a la seva dimissió de manera que el país pugui avançar i preservar la [seva] herència", ha afirmat Mnangagwa en un comunicat des d'un indret desconegut on es troba per por a represàlies del fins ara president.

Aquesta tarda i a instàncies del ZANU-PF, el Parlament havia aprovat una resolució que obligava Mugabe a dimitir en virtut de l'article 97 de la constitució. El partit donava 24 hores a Mugabe per dimitir. Un plaç que no s'ha complert per la dimissió prematura del president.

Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV — ZANU PF (@zanu_pf) 21 de novembre de 2017

Qui serà el nou president?

Tot i que Robert Mugabe no ha designat cap successor i la seva carta de dimissió no citava cap nom, el ZANU PF ha piulat la fotografia de l'ex-vicepresident Mnangawa amb el text "Camarada President E D Mnangawa"