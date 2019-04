El Nou IRA admet haver matat la periodista Lyra McKee per error

En una carta enviada al diari 'The Irish News', el grup paramilitar Nou IRA ha admès haver matat la periodista irlandesa Lyra McKee durant els disturbis del passat dijous sant, i ha demanat disculpes.

"Des de l'IRA oferim les nostres completes i sinceres disculpes a la parella, la família i els amics de Lyra McKee per la seva mort", diu l'organització en una carta signada per T. O'Neill que, segons 'The Irish News', fa servir el codi habitual de comunicació l'organització paramilitar.

"En el transcurs de l'atac contra l'enemic, Lyra McKee va ser morta tràgicament mentre es trobava parada al costat de les forces enemigues", diu la missiva. La coneguda periodista, de 29 anys, va rebre un tret al cap quan es trobava al costat d'un totterreny de la policia seguint els disturbis junt amb altres companys periodistes i prenent fotografies amb el seu mòbil.

El Nou IRA acusa la policia d'haver provocat els disturbis i assegura haver ordenat els seus "voluntaris" que siguin molt més curosos en el futur "quan s'enfrontin a l'enemic i prenguin mesures" perquè una mort com aquesta no torni a produir-se.

La carta arriba després que el partit Saoradh, branca política de la Nova IRA, demanés unes disculpes formals.

651x366 Flors i homenatges a la periodista irlandesa Lyra McKee al lloc on la van matar d'un tret durant uns disturbis a Derry. / Reuters Flors i homenatges a la periodista irlandesa Lyra McKee al lloc on la van matar d'un tret durant uns disturbis a Derry. / Reuters

En imatges publicades dels fets es veu la figura d'un home que obre foc contra el totterreny policial, al costat del qual es trobava la reportera, i un segon home, que podria ser un còmplice del succés, sembla recollir alguna cosa del terra i es dona a la fuga.

La policia d'Irlanda del Nord ha tractat el succés com un "acte de terrorisme", perpetrat per dissidents republicans vinculats amb el Nou IRA, formació que es nodreix de grups armats de militants nacionalistes irlandesos oposats al procés de pau.

Lyra McKee era editora del portal amb seu a Califòrnia Mediagazer, especialitzat en notícies del sector dels mitjans de comunicació, i havia estat inclosa en la famosa llista dels '30 amb menys de 30' de Forbes de l'any 2016, que recull personalitats influents d'arreu del món amb menys de 30 anys. També era una figura rellevant i molt estimada entre la comunitat gai d'Irlanda del Nord, que veia en ella un referent i una incansable defensora dels drets del seu col·lectiu.