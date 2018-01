Nou morts per la caiguda d'un pont en obres al centre de Colòmbia

Nou morts i cinc ferits per la caiguda d'un viaducte en construcció a la carretera entre Bogotà i Villavicencio, capital del departament del Meta, al centre de Colòmbia.

L'accident va passar a la zona coneguda com a Chirajara, una àrea molt muntanyenca on es construeix la doble calçada de la carretera Bogotà-Villavicencio, que al llarg dels seus 120 quilòmetres inclou desenes de viaductes i túnels per salvar la complicada orografia de la zona.

540x306 Imatge del pont caigut a Guayabetal, entre Bogotà i Villavicencio, en el que han mort 9 obrers / RAÚL ARBOLEDA / AFP Imatge del pont caigut a Guayabetal, entre Bogotà i Villavicencio, en el que han mort 9 obrers / RAÚL ARBOLEDA / AFP

El viaducte de Chirajara té 446 metres de longitud i una altura de 280 metres, i estava previst que l'obra estigués acabada al març.

L'accident va tenir lloc al quilòmetre 64 de la carretera per "causes que encara no se saben i que seran matèria d'investigació", segons va informar Coviandes, l'empresa que s'encarrega de la construcció del tram afectat.

L'Agència Nacional d'Infraestructura (ANI) va assegurar en un comunicat que "un cop es rebin els informes oficials del concessionari Coviandes sobre les causes de la tragèdia, l'agència informarà el públic en general".