Nova York registra un augment d'enverinaments per desinfectant

El Centre pel Control d'Enverinaments de Nova York ha rebut 100 trucades per intoxicacions produïdes per desinfectants en un període de quatre dies, un augment remarcable respecte als 28 casos que es van registrar per les mateixes dates de l'any passat. L'increment es produeix després que el 23 d'abril el president dels Estats Units, Donald Trump, suggerís tractar el covid-19 amb injeccions de desinfectant.

El mateix dia que Trump va plantejar la possibilitat d'utilitzar aquests productes en humans per aturar el virus, l'organisme de Nova York va rebre 21 trucades relacionades amb contactes amb lleixiu i 11 més per altres desinfectants. Les dades contrasten amb les l'any passat, quan per les mateixes dates només se'n van rebre 6. Les dades facilitades pel Centre pel Control d'Enverinaments de Nova York no especifiquen si el contacte amb els productes es va fer a través de la pell o de la ingesta.

Les trucades van seguir augmentant el 24 d'abril, l'endemà del suggeriment de Trump. Es van registrar 23 trucades relacionades amb lleixiu i 16 relacionades amb enverinaments per altres productes desinfectants. L'any passat per les mateixes dates, el nombre de casos registrats era de 10.

Arran del suggeriment de provar injeccions de desinfectants, Trump ha intentat esquivar els mitjans de comunicació. L'endemà el president no va acceptar preguntes a la roda de premsa de seguiment de la crisi i el cap de setmana no va haver-hi compareixença. Trump va defensar que el seu suggeriment era només una broma "sarcàstica".

Aquest dilluns la Casa Blanca va anunciar que cancel·lava la roda de premsa diària sobre el coronavirus, però va rectificar poques hores després. Durant la compareixença, Trump no es va voler responsabilitzar dels casos d'intoxicació per desinfectants.