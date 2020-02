L'OMS admet "preocupació" pels nous casos de coronavirus fora de la Xina

L'impuls del brot del coronavirus a Itàlia, on 50.000 persones estan confinades al nord del país després que es confirmessin dos morts i 17 contagis, ha fet saltar, de nou, les alarmes. També la situació que es viu a Corea del Sud, on els casos continuen creixent i ja hi ha 346 infectats. I també a l'Iran han sorgit un seguit de casos que han provocat que a Teheran s'hagin tancat totes les escoles i que, al carrer, sigui fàcil veure gent protegida amb mascaretes.

Davant aquesta situació, l'Organització Mundial de la Salut ha advertit aquest dissabte que "la finestra d'oportunitat" per contenir el coronavirus a escala mundial "s'està escurçant" amb l'increment de contagis fora de la Xina, on hi continua havent la immensa majoria de casos i morts, molt especialment a la província de Hubei, focus de l'epidèmia.

En una roda de premsa, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès "preocupació" pel nombre de casos sense un "vincle epidemiològic clar", com haver estat a la Xina o en contacte amb una persona infectada. Segons les últimes dades ofertes per l'OMS, el Covid-19 afecta 75.569 persones a la Xina, on ja ha provocat 2.239 morts. Fora del territori xinès, hi ha 1.200 casos en 26 països, amb una desena de morts.

Segons el mateix Adhanom Ghebreyesus, el coronavirus té "el potencial de causar turbulències polítiques, socials i econòmiques severes". Malgrat que el nombre de casos fora de la Xina, segons l'OMS, continua sent "relativament petit", la falta de vincles epidemiològics clars obliga a la cautela.

La situació a l'Iran és una de les que més preocupen a l'OMS fora de la Xina. Al país ja hi han mort almenys 4 persones i hi ha una vintena d'infectats. Corea del Sud i Itàlia "també són un element de preocupació per com el virus s'està estenent a altres parts del món".

Cada vegada es coneix més el virus

Amb tot, des de l'OMS asseguren que cada vegada se saben més coses sobre el virus. "Sabem que més del 80% dels pacients tindran una malaltia lleu i es recuperaran", ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut.

El 20% restant patirà un virus "greu o crític" que pot provocar des de dificultats respiratòries fins a un xoc sèptic i una fallada multiorgànica. En aquests casos, caldran cures intensives. En un 2% dels casos, el coronavirus és mortal, amb la taxa de mortalitat més elevada entre la població més envellida i els que ja tenen patologies prèvies.

Un dels elements que destaca l'OMS, i pel qual encara no dona una explicació concreta, és que el Covid-19 té una afectació "baixa" entre els nens. "Necessitem més recerca per entendre per què", ha dit el director general de l'OMS.