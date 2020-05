L'OMS alerta que sense els EUA es posen en perill els programes d'emergències

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut avui que sense el finançament dels Estats Units els programes de resposta a emergències en països vulnerables poden quedar tocats. Michael Ryan, director executiu dels programes d'emergència de l'OMS, ha explicat que bona part dels diners que rep l’organisme per part dels Estats Units es destinen a donar resposta a necessitats urgents i que li preocupa perdre capacitat de reacció si Donald Trump fa realitat l'amenaça de retirar el finançament de manera permanent.

"Ens haurem d'assegurar amb altres membres de l'organització que els fons continuen arribant a les zones més vulnerables", ha assenyalat Ryan. Per la seva banda, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat que han rebut la carta en què Donald Trump exigeix canvis a l'organització en un termini de 30 dies sota amenaça de retirar permanentment el seu finançament i sortir de l'organisme. Malgrat que no ha volgut donar més detalls, ha indicat que donaran resposta a la carta.

Tot i la preocupació demostrada pel responsable d'emergències sobre l'impacte d'una retirada permanent dels Estats Units, el director general de l'OMS ha volgut treure ferro a la situació i ha assegurat que l'organització fa temps que treballa per no dependre tant de les aportacions voluntàries (que suposen el 80% dels seus ingressos). "El pressupost de l'OMS és molt petit, l'equivalent al pressupost anual d'un hospital mitjà d'un país desenvolupat i, per això, busquem noves fonts de finançament. Això és part de la transformació de l’organització i no té res a veure amb la situació actual", ha remarcat.

Investigació sense data d'inici

Pel que fa a la investigació independent sobre la resposta de l’OMS a la pandèmia, l’organisme ha evitat donar una data concreta d’inici. “Quan es donin les circumstàncies adequades”, ha contestat Tedros Adhanom quan ha estat preguntat sobre quan es preveu que es comenci la revisió de la gestió de la crisi. L’OMS es va comprometre aquest dilluns a dur a terme la investigació després que un centenar de països fessin una petició formal durant la celebració de la 73a Assemblea General, que va finalitzar ahir.

El secretari general de l'OMS i també el director executiu del programa d'emergències sanitàries de l'organisme han insistit que ara mateix la prioritat és donar resposta a la crisi sanitària provocada pel covid-19. Tedros Adhanom ha defensat que revisar l'actuació de l'organisme no és un fet nou i que s'han fet processos similars en altres moments, com amb l'epidèmia de la SARS o amb els brots d'Ebola. "Revisem constantment la nostra actuació. Aquest és el paper i l'essència d'un programa d'emergències", ha recordat Ryan.

Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, Tedros Adhanom ha assenyalat que aquest dimarts s'ha registrat una xifra rècord de casos globals, més de 106.000, i que dos terços d'aquests nous contagis procedeixen només de quatre països, que, segons les dades estadístiques, serien els EUA, el Brasil, Rússia i l'Aràbia Saudita.