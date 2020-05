La Xina s'obre a investigar la gestió de la pandèmia "un cop estigui controlada" però demana "imparcialitat"

Solidaritat i coordinació. Han sigut les paraules més repetides entre els líders polítics que han participat aquest dilluns al matí en la sessió virtual de la 73a Assemblea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una trobada d'alt nivell marcada per la pandèmia de covid-19 i per la retirada de fons dels Estats Units a l'organització que gestiona la resposta mundial a la crisi. Una cimera virtual en què l'OMS ha rebut, de nou, el suport explícit de diverses potències mundials, en especial de la Xina i Europa, davant de les crítiques i del qüestionament a què està sotmesa per haver-se, suposadament, deixat guiar massa per la Xina en aquesta crisi del covid-19.

El mateix president xinès, Xi Jinping, ha comparegut virtualment davant de l'Assemblea per defensar l'actuació del seu govern davant del brot de coronavirus que es va originar en el seu territori. "En tot moment hem actuat amb obertura, transparència i responsabilitat. Hem proveït l'OMS de tota la informació convenientment i hem compartit tota la que teníem amb el món, a més d'ajudar molts països en necessitat", remarcava Xi Jinping, en un intent d'afrontar les acusacions de falta de transparència que li arriben des dels Estats Units però també des de molts altres països del món.

El president xinès ha manifestat fins i tot un suport total al fet que es faci "una revisió exhaustiva de tota la resposta donada al covid-19", això sí, "un cop [la pandèmia] estigui ja sota control". "Però aquesta revisió s'ha de fer amb ciència i professionalitat i ha d'estar liderada per l'OMS i conduïda amb total imparcialitat", ha advertit.

La vacuna xinesa serà "un bé global"

A més, s'ha compromès a posar a la disposició de tot el món la vacuna contra el covid-19 que està en desenvolupament a la Xina, perquè sigui "un bé comú global", i "la contribució de la Xina per assegurar l'accessibilitat a la vacuna dels països en vies de desenvolupament".

Xi Jinping ha insistit en expressar el seu suport total a la gestió que ha fet el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, i ha fet "una crida a la comunitat internacional a incrementar el finançament de l'OMS" per lluitar contra el coronavirus. Per la seva banda, s'ha compromès a aportar 2.000 milions de dòlars durant dos anys per contribuir a la resposta de l'OMS al covid-19 i per ajudar especialment els països pobres amb sistemes sanitaris més vulnerables, com els de l'Àfrica.

Davant del buit de finançament que han deixat els Estats Units, amb una administració Trump entestada a fer responsables l'OMS i la Xina de la crisi mundial provocada pel coronavirus, altres líders mundials s'han sumat també a Pequín i han anunciat noves aportacions, tot i que no han sigut tan concrets en les xifres. El president francès, Emmanuel Macron, s'ha compromès a "incrementar substancialment la seva contribució econòmica a l'OMS" i la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha emplaçat tothom a mirar bé "el finançament" de l'OMS "per assegurar que és sostenible".

"Aquest és un moment d'unitat i solidaritat", ha emfatitzat Macron: "No ens podem permetre estar dividits ara" perquè "necessitem una OMS forta per plantar cara a la pandèmia". Igual que el xinès, el president francès ha insistit que la vacuna del coronavirus haurà de ser "un bé comú" i caldrà garantir-ne l'accés a tothom, perquè "la salut humana no es pot comprar ni vendre". També Angela Merkel ha insistit molt en la necessitat "d'unitat" dels governs mundials per afrontar la pandèmia i ha defensat l'OMS com "l'organització internacional legítima" per gestionar-la.

El mateix director general de l'organisme, l'etíop Tedros Adhanom, ha volgut deixar clar que "no s'han de crear nous organismes ni nous comitès, sinó reforçar els que ja tenim" i ha subratllat que aquesta pandèmia del covid-19 ha de servir perquè el món es prepari amb un marc exhaustiu de protocols internacionals perquè "una pandèmia d'aquest tipus no es pugui repetir mai més".

"El món no es pot permetre l'amnèsia que ha tingut fins ara. Al món no li falten eines, ciència ni recursos per afrontar pandèmies, el que li falta és un compromís sostingut per usar les eines, ciència i recursos que té", ha denunciat Adhanom, i ha reclamat "a totes les nacions comprometre's per assegurar que la pandèmia del coronavirus del 2020 no es torni a repetir mai més".

Adhanom vol que les lliçons del covid-19 serveixin per preparar el món per a les pandèmies que vindran en el futur, amb la temuda malaltia X encara en l'horitzó, però ha deixat clara una cosa: "Qualsevol esforç està condemnat al fracàs si no s'adreça a la interconnexió crítica entre la població i la natura i l'amenaça existencial del canvi climàtic, que està fent el nostre planeta menys habitable".