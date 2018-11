Les ONG de rescat s’alien al mar i a terra contra Salvini

Després de d’haver-se enfrontat al bloqueig d’els governs d’una Europa on creix la xenofòbia, les ONG de rescat al Mediterrani han decidit fer front comú. Des d’avui patrullen al sud de Lampedusa a la recerca d’embarcacions en perill, desafiant juntes, com a flotilla humanitària tots els obstacles. L’Open Arms, de l’ONG badalonina, el Sea-Watch3 de l’organitzaicó de rescat alemanya i el Mare Jonio, el vaixell de la plataforma ciutadana italiana Mediterranea treballen des d’ahir en aïgues internacionals en una sola missió de rescat. L’objectiu: ser testimonis de la vulneració del dret marítim i del dret internacional i, en la mesura que puguin, salvar vides. El desafiament al govern de l’ultradretà Matteo Salvini, que ha tancat els ports a les embarcacions humanitàries i ha fet de la criminalització de la solidaritat amb els migrants el seu principal argument polític, és doble: a més de l’aliança al mar també treballaran conjuntament a terra. Han impulsat una xarxa de ciutats europees (que ja inclou Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Duseldorf, Berlin, Palerm, Nàpols, Milà i Bolònia) que s’oferiran a acollir els rescatats que pugui salvar la flotilla humanitària.

Des de fa mesos que gairebé no hi ha presència d’ONG al Mediterrani Central, a causa del tancament dels ports d’Itàlia i de Malta, que a més han bloquejat les embarcacions amb diferents pretextos legals. L’últim és el cas de l’Aquàrius, aturat a Marsella a petició de la fiscalia italiana per una suposada mala gestió dels residus. Entre el juny i l’octubre, segons dades de l’ACNUR, amb els vaixells humanitaris aturats s’han comptabilitzat 1.700 persones mortes a la zona, encara que la xifra real pot ser molt més gran. “Tenir vaixells de rescat aturat quan està morint tanta gent és inaudit”, denunciava ahir Oscar Camps, de Proactiva Open Arms, en la presentació de l’aliança #United4Med, que està oberta a la incorporació de més entitats, ONG de rescat i ciutats.

Tot just després que els vaixells arribessin ahir a la zona de rescat es va saber que un pesquer espanyol, ‘Nuestra Madre Loreto’ havia rescatat 12 persones prop de Lampedusa i li havien negat l’entrada a port.

Giorgia Linnardi, de l’ONG alemanya SeaWatch, va resumir de manera palmària la situació actual a les aigües que separen Líbia d’Itàlia: “La UE està invertint milions d’euros en el control de les fronteres i l’equipament dels guardacostes de Líbia. El sistema es basa en interceptar la gent al mar, enviar-los a Líbia, un país que no és segur (no ho diem nosaltres, ho diu l’ONU), on són empresonat en centres de detenció. Allà pateixen abusos increïbles, no tenen dret a un advocat ni cap altre dret. I d’allà només se’n pot sortir de tres maneres: pagant una elevada suma de diners, com a esclau (esclava sexual en cas de les dones), o mort. I els que aconsegueixen sortir-ne només podennficar-se en una pastera. I són capturats al Mar, i tornen a ser extorsionats, torturats, violats, esclavitzats. I si tornen a fugir, són capturats de nou, a no ser que siguin rescatat per una ONG que els porti a Europa. Aquest sistema fa més lucratiu el tràfic perquè poden abusar de la mateixa persona moltes vegades”, denuncia la cooperant. “Tenim testimonis de gent que ha estat retornada a Líbia cinc, sis i set vegades”.