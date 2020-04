L’ONU alerta que els nens seran les principals víctimes de les conseqüències de la pandèmia

Tot i que els nens representen el segment de població amb menys contagis de covid-19, la crisi sanitària serà “potencialment catastròfica” per a molts infants, segons un informe recent de les Nacions Unides (ONU). “Els nens no són la cara de la pandèmia, però corren el risc de ser algunes de les seves principals víctimes”, afirma l’organització en el text, que assenyala l’especial vulnerabilitat dels menors dels països en vies de desenvolupament. “Per als nens atrapats en el pic d’aquesta crisi, existeix la possibilitat real que els seus efectes alterin permanentment les seves vides”, assegura l’ONU.

L’organització es mostra preocupada per l’impacte que pot tenir en l’educació dels menors el tancament d’escoles durant el confinament, que afecta 1.500 milions de nens i joves d’arreu del món. “Les potencials pèrdues que es poden acumular en l’aprenentatge de les generacions més joves són difícils d’avaluar”, assegura l’informe. En aquest sentit, l’ONU assenyala que les solucions d’educació a distància s’han implantat en dos terços dels països del món, però que només un 30% dels països en vies de desenvolupament han pogut posar en marxa sistemes similars. A més, la bretxa digital també està present en els països que tenen més possibilitats d'implantar models d'educació online.

L'ONU assenyala que la desigualtat de condicions pel que fa als recursos digitals té, a més, un biaix de gènere en molts països en vies de desenvolupament. En aquest sentit, les nenes tenen menys accés a dispositius digitals, cosa que provoca una disminució de les seves possibilitats reals d’aprenentatge durant el temps que duri el confinament

El tancament de les escoles també deixa sense accés a alimentació a gairebé 369 milions d'infants que depenen dels àpats escolars com a font de nutrició bàsica. En aquest sentit, una de les demandes de l’ONU és que es prioritzi la reobertura dels serveis infantils a mesura que disminueixen les mesures de confinament.

Més pobresa i més mortalitat

Durant la presentació de l’informe, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va recordar que, tot i que la crisi és de caràcter global, no tots els infants la pateixen en les mateixes condicions. En aquest sentit, l’organització assenyala la situació especialment crítica que viuen els nens i els joves de barris empobrits i els que viuen en camps de refugiats o en zones de conflicte, així com els que tenen discapacitat.

“Els efectes nocius d’aquesta pandèmia no es distribuiran de manera equitativa, sinó que es preveu que seran més perjudicials per als nens dels països i barris més pobres, així com per als que ja estan en situació de desavantatge o vulnerabilitat”. Segons els càlculs de l’organització, la recessió econòmica fruit de la pandèmia podria fer caure en la pobresa extrema entre 42 i 66 milions d'infants, una xifra que se sumaria als 386 milions que ja estaven en aquesta situació l’any 2019.

Aquesta situació de pobresa tindrà un impacte en la salut dels infants. “La disminució d’ingressos obligarà les famílies més pobres a reduir la seva despesa en salut i menjar”, assegura l’informe, que assenyala que això tindrà conseqüències en les taxes de mortalitat infantil d’arreu del món. L’ONU alerta que la recessió econòmica podria causar “centenars de milers de morts addicionals de nens durant el 2020” i que en només un any es perdin les millores aconseguides durant els últims dos anys en termes de mortalitat infantil.

Per poder fer front a les conseqüències de la pandèmia, l’ONU demana als governs de tot el món que prenguin mesures per desenvolupar o ampliar l’assistència social per a les famílies i que es facin sistemes de beques universals per a infants. A més, reclama que els estats posin en pràctica iniciatives específiques per als menors més vulnerables, com ara migrants, refugiats o nens amb discapacitat.

L’ONU també fa especial èmfasi en la necessitat de tenir cura de la salut mental dels més petits, i per això insta els governs a oferir suport a pares i cuidadors perquè tinguin les eines necessàries per parlar sobre la pandèmia.