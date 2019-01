El Papa demana a Europa solidaritat "immediata" al mar Mediterrani

El papa Francesc ha aprofitat aquest diumenge la multitudinària missa a la Plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà per per fer referència a la situació que viuen els 49 migrants rescatats al Mediterrani per dos vaixells d’ONG, i que porten 15 dies bloquejats enmig del mar a l’espera que algun país europeu els hi doni permís per desembarcar en algun dels seus ports.

“Faig una cordial crida als líders europeus perquè demostrin solidaritat cap a aquestes persones”, ha proclamat el Pontífex davant els crits de suport dels fidels.

I és que no és el primer cop que el Papa ha volgut fer una crida per fer front a la situació que es viu a les aigües del Mediterrani, on migrants i refugiats continuen jugant-se la vida per fugir dels seus països i arribar a Europa en busca d'una vida millor.

Clam de les ONG

Mentrestant, la situació al vaixell Sea Watch 3, que té a bord 32 migrants rescatats, i al 'Profesor Albrecht Penck', de Sea-Eye, que en va rescatar 17 més, s'agreuja. "Posem fi a aquesta insuportable violació del dret internacional i dels drets humans fonamentals. Feu-los desembarcar ràpidament!", han reiterat, també aquest diumenge, des de Sea Watch Italy a través del seu compte de Twitter.

En un altre vídeo han explicat l'estat dels rescatats a mesura que passen els dies:

16° giorno senza un porto sicuro in cui approdare.



La situazione a bordo della #SeaWatch3 rimane critica.



Qui l’aggiornamento del nostro medico Frank sullo stato psicologico e di salute dei 32 naufraghi. pic.twitter.com/7JMg4HZFkJ — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 6 de enero de 2019

Un cop més, l'ONG ha lamentat el paper de la Unió Europea: "Ens diuen que ens quedéssim a Malta, després que anéssim a Itàlia, que entréssim a un port... i no és fàcil. La nostra elecció, sigui justa o equivocada, sota una forta pressió mediàtica i política, la fem per mirar de cuidar les persones que estan a bord, i de poder salvar-ne a d'altres".

Itàlia i Malta, inflexibles

I és que a mesura que passen els dies, les posicions d'Itàlia i Malta -els ports segurs més propers- són inflexibles. Aquest diumenge, el polèmic primer minister de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha tornat a deixar clara la seva política antiimmigratòria: "A Itàlia no arriba ningú. Els ports estan tancats, prohibits".

Per la seva banda, a Malta, el primer ministre, Joseph Muscat, s'ha expressat seguint la mateixa tònica. Com en altres ocasions, ha recordat que no permetrà que Malta es converteixi en el lloc on vagin a desembarcar els immigrants salvats per les ONG i que els altres països no volen acollir.