El Papa tanca la visita històrica al golf Pèrsic amb una missa per als treballadors immigrants

El papa Francesc ha acabat aquest dimarts la breu visita sense precedents als Emirats Àrabs Units, una de les petromonarquies del golf Pèrsic que promulga un islam menys estricte en comparació amb les altres nissagues reials de la regió. El viatge papal buscava el diàleg interreligiós entre musulmans i catòlics i ha estat marcat per la complicitat entre Francesc I i el gran imam de la Universitat d’Al-Azhar al Caire, Ahmed al-Tayyib, el màxim càrrec religiós.

Als Emirats l’ única religió reconeguda i oficial és l’islam però es permet altres cultes sempre que no es faci proselitisme ni s’exhibeixin símbols a l’exterior. De fet, hi ha nou esglésies catòliques que assisteixen espiritualment la nombrosa colònia de treballadors provinents sobretot de les Filipinies i l’Índia. Com a cloenda de la històrica visita, la primera d’un Papa al país, Francesc I ha celebrat una missa a l’estadi esportiu d’Abu Dhabi, la capital del regne, davant més de 120.000 persones procedents d’una desena de països. El Papa ha dedicat unes paraules als immigrants que viuen lluny de casa i dels seus familiars. Francesc I ha entrat a l’estadi a bord d’un vehicle descapotable molt més senzill dels que utilitza habitualment, enmig dels aplaudiments i crits d’alegria d’un públic del tot entregat.

Any de la Tolerància

El Papa i Al-Tayyib han signat un document en què es comprometen a treballar pel diàleg i en contra de la violència, en nom “dels musulmans d’Orient i Occident, juntament amb l’Església catòlica i els catòlics d’Orient i Occident”.

El govern d’Abu Dhabi ha declarat el 2019 com l’Any de la Tolerància i, sobre el paper, ha permès que els qui tinguessin un tiquet per accedir a la missa del papa Francesc puguin tenir un dia festiu a les seves empreses.