Plors i ràbia per la mort de set palestins en una de les jornades més violentes a Gaza

Plors, ràbia i impotència. La història s'ha tornat a repetir. Desenes de persones han enterrat aquest dissabte set palestins, entre ells dos nens –un d'11 anys i un altre de 14–, que van ser abatuts divendres per l'exèrcit israelià en una nova jornada de protesta a la tanca que separa la franja de Gaza d'Israel.

L'actuació de l'exèrcit va ser tan brutal que el Centre pels Drets Humans al Mazen, a Gaza, ha acusat Israel aquest dissabte d'haver fet un "ús letal i excessiu de la força". A part de les set persones mortes, 506 més van resultar ferides, 90 per arma de foc. Entre els ferits hi ha dos periodistes, quatre paramèdics i 33 menors. El balanç de morts i ferits és el més elevat dels últims mesos.

El Centre pels Drets Humans al Mazen ha recordat que tant els periodistes com els paramèdics portaven algun distintiu que indicava la seva professió. Malgrat això, també van ser atacats. "Els manifestants desarmats que no representen una amenaça greu o imminent per a les forces israelianes no han de ser disparats", ha destacat també aquesta associació a través d'un comunicat, a més de reclamar que la comunitat internacional "prengui mesures per garantir el respecte del dret internacional i proporcioni protecció als manifestants desarmats i civils a tot Gaza".

Un dels menors mort divendres és Mohamed Nayef al Houm, de 14 anys. Va rebre un tret al pit. L'altre, Naser Azmi Musabeh, d'11 anys, va morir a causa d'un impacte de bala al cap.

L'exèrcit israelià ha justificat la seva actuació a través d'un comunicat en què diu que els manifestants van tirar granades, artefactes explosius i pedres contra els seus militars. També afirma que els soldats van respondre "amb mitjans de dispersió antidisturbis" i van disparar "d'acord amb els procediments operatius estàndard".

A la manifestació de protesta de divendres van participar uns 20.000 palestins. Aquestes mobilitzacions –conegudes com la Gran Marxa del Retorn– van començar el 30 de març passat, i reclamen la fi del bloqueig a la franja de Gaza imposat per Israel des de l'any 2007 i el retorn dels refugiats palestins. Des de l'inici de les protestes, fins a 193 palestins han mort, segons dades del ministeri de Sanitat.