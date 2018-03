Polònia compra als EUA míssils antiaeris

Polònia vol modernitzar el seu exèrcit i, per fer-ho, ha optat per comprar als Estats Units un sistema de míssils antiaeris Patriot per valor de 4.750 milions de dòlars. L’operació, que suposa el contracte militar més gran de la història del país, respon a la suposada amenaça que Rússia podria significar per als polonesos. Des de l’annexió russa de la península de Crimea -abans sota control ucrainès- l’any 2014, Polònia ha mostrat el desig de millorar els seus dispositius militars.

“Amb aquesta compra entrem al club dels estats amb el sistema de defensa antiaèria més avançat del món, cosa que suposa un gran pas endavant per a les forces armades poloneses”, va dir el president de Polònia, Andrzej Duda, que va assistir ahir a la signatura del contracte juntament amb el primer ministre, Mateusz Morawiecki, i amb el ministre de Defensa polonès, Mariusz Blaszczak, que va ser l’encarregat de personalitzar l’acord amb el país nord-americà. El tracte inclou l’adquisició de quatre unitats completes del sistema antiaeri Patriot i l’opció de compra de futures unitats i equips complementaris. “Per experiència sabem que la seguretat no té preu”, va afirmar el ministre de Defensa, que va qualificar de “molt avantatjoses” les condicions del tracte.

Per la seva banda, l’ambaixador nord-americà a Varsòvia, Paul W.Jones, que va ser l’encarregat de rubricar l’operació per part dels Estats Units, va assegurar que Washington confirma la seva “solidaritat” i el seu “compromís” per “defensar cada territori que pertanyi a l’OTAN”. De fet, aquest contracte evidencia les intenses relacions entre Polònia i el país nord-americà. La visita del president Donald Trump a Varsòvia el juliol del 2017, que va ser decisiva per acabar de concretar el negoci, va ser una mostra més d’aquesta bona relació.

Cursa per protegir-se

Però la compra recent del sistema de míssils Patriot no és, ni de bon tros, el primer acord militar que signen tots dos països. Al mes de novembre les autoritats nord-americanes ja van donar llum verda a la venda en dues fases de setze llançadores militars, quatres estacions de radiolocalització i 208 míssils tipus Patriot per valor de 10.500 milions de dòlars. Segons el conveni, aquest material s’ha d’entregar durant el 2022 i el 2024.

El fet que Polònia sigui un dels socis de l’OTAN que ja han augmentat la seva despesa militar per sobre del 2% del seu producte interior brut és simptomàtic. El pressupost de què disposa el país centreeuropeu per modernitzar les forces armades durant la pròxima dècada supera els 130.000 milions de zlotys-uns 32.500 milions d’euros-. Tal com asseguren des del govern, dues terceres parts de l’armament polonès daten del període comunista. “Volem tenir bones relacions amb tots els nostres veïns, tot i que sabem que tenir bones relacions implica un increment de la nostra força militar”, va assegurar Morawiecki. Des de fa uns anys Polònia ha mostrat interès per impulsar la participació d’empreses poloneses en la producció d’equips militars.