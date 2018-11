Carles d'Anglaterra diu que no és "tan estúpid" per esdevenir un rei activista o ficar-se en política

Amb fama de ficar-se en tota mena d'afers pels quals sent especial predilecció –com ara l'arquitectura o el medi ambient–, l'hereu al tron de la Corona d'Anglaterra, el príncep Carles, assegura en una entrevista que la BBC emetrà aquest dijous al vespre que no és "tan estúpid" per esdevenir un rei activista o "entremetedor". L'emissió del programa té lloc amb motiu del setantè aniversari de Carles, que celebrarà el 14 de novembre.

L'hereu sosté que és conscient de les limitacions a què farà front com a rei i assegura que el seu comportament canviarà. Alhora, davant l'acusació de ser un príncep amb desig d'intervenir en el debat públic –ja sigui en l'àmbit cultural, social o fins i tot polític, però sense partit–, admet: "És vital recordar que només hi ha espai per a un sobirà, no per a dos al mateix temps".

Carles posa com a exemple els clàssics per definir com pot comportar-se a partir d'ara. "Només has de mirar les obres de Shakespeare, 'Enric V' o 'Enric IV', a les parts I i 2, per adonar-te del canvi que hi hauria d'haver. Perquè, si et converteixes en sobirà, llavors has d'actuar com s'espera pel teu càrrec. Així que, clarament, no podré fer el mateix que he fet com a hereu. Per descomptat, entra dins dels paràmetres constitucionals".

La mala fama de Carles el precedeix. Fa tres anys, després d'una batalla legal d'una dècada engegada pel diari 'The Guardian', es van fer públics 27 memoràndums que mostraven el nivell d'intervenció política del príncep. Entre el 2004 i el 2005, Carles es va adreçar a diferents ministres del govern de Tony Blair per fer un seguit de peticions directes: des d'exigir una acció urgent per millorar l'equipament de les tropes que lluitaven a l'Iraq fins a demanar que es facilités la disponibilitat de medicaments fets amb herbes alternatius a la farmacologia tradicional. També han sigut notòries les seves intervencions en arquitectura, criticant les propostes més innovadores i sempre defensant les més conservadores.

El que Carles no contesta a l’entrevista és si, de fet, arribarà mai a regnar. El príncep és l’hereu que porta més temps que cap altre de la història del Regne Unit a la sala d’espera del tron: 65 anys. I si arriba mai a succeir la reina, serà el monarca més vell a accedir al tron.

Constitucionalment, res impedeix a la reina Elisabet II d’abdicar. El seu oncle, Eduard VIII, va renunciar a la corona el 1936 per casar-se amb la divorciada nord-americana Wallis Simpson, fet que va posar la monarquia en mans del seu germà, el pare de l’actual reina, Jordi VI. Però Elisabet ha demostrat de manera evident i reiterada que mai no ho farà. D’altra banda, les enquestes sobre la monarquia han reflectit contínuament que l’opinió pública britànica no abraça amb entusiasme la idea que Carles sigui rei ni, encara menys, que Camilla Parker-Bowles, la duquessa de Cornualles, sigui reina.