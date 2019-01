Principi d’acord a Suècia per formar govern aïllant l’extrema dreta

El Partit Socialdemòcrata de Suècia ha arribat a un principi d’acord amb els ecologistes, els liberals i els centristes perquè li donin suport per formar govern i posar fi així a la situació de bloqueig polític que viu el país d’ençà de les eleccions legislatives del setembre passat. L’acord encara l’han de ratificar aquest cap de setmana els comitès executius dels quatre partits implicats. Si el pacte es confirma, l’actual primer ministre en funcions, el socialdemòcrata Stefan Löfven, podria governar quatre anys més en minoria amb els ecologistes, cosa que deixaria sense influència l’extrema dreta, que va ser la tercera força més votada a les parlamentàries però que ha estat aïllada per la resta de partits.

Les quatre formacions que han arribat a un principi d’acord sumen un total de 167 dels 349 escons del Parlament, amb la qual cosa Löfven possiblement necessitarà que el Partit d’Esquerra -que li va donar suport extern en la legislatura anterior- no voti en contra seu.

El bloc d’esquerra de Löfven, que va ser el partit més votat a les eleccions, va aconseguir 144 escons enfront dels 143 de l’anomenada Aliança -formada per conservadors centristes, liberals i democristians- i dels 62 escons de la ultradretana Demòcrates de Suècia, partit amb el qual cap altra formació no vol pactar.

El Partit Centrista va votar contra Löfven fa un mes al Parlament. Ahir la seva líder, Annie Lööf, va justificar el canvi de postura de la formació per l’especial situació política del país. “No és la nostra solució preferida, però és la millor possible en una situació difícil”, va destacar. Lööf també va recordar ahir que per governar en solitari l’Aliança necessitaria el suport de Demòcrates de Suècia, i que aquest suport no seria gratuït. Dilluns el president del Parlament haurà de nomenar un candidat perquè sigui escollit primer ministre.