Protestes al Pakistan per l'absolució d'una cristiana acusada de blasfèmia

El Tribunal Suprem del Pakistan ha absolt aquest dimecres la cristiana Asia Bibi i ha anul·lat la pena de mort que li havia estat imposada per un delicte de blasfèmia, acusada d'insultar el profeta Mahoma el 2009. Grups islamistes han reaccionat convocant protestes arreu del país per exigir l'execució de la dona.

"La sentència a mort s'anul·la. Asia Bibi és absolta dels càrrecs", ha anunciat el president del Suprem, Saqib Nisar, en llegir la sentència de l'apel·lació en una sala amb presència de comandaments de les forces militars. Nisar, al capdavant d'un tribunal de tres jutges, ha indicat que si no hi ha altres càrrecs contra la cristiana "pot ser alliberada".

La sentència s'ha anunciat entre fortes mesures de seguretat, amb agents de la policia antiavalots i especialistes en desactivació de bombes a l'entrada de la seu del màxim òrgan judicial.



Bibi, mare de cinc fills, va ser denunciada el 2009 per unes dones que van assegurar que havia insultat l'islam durant una discussió en un pou d'aigua al Panjab, a l'est del país, i va ser sentenciada a mort el 2010 per blasfèmia.

La cristiana va perdre el recurs presentat davant del Tribunal Superior de Lahore, capital del Panjab, el 2014, i el 2015 el Suprem va paralitzar l'execució després d'acceptar estudiar l'apel·lació. La primera vista, fixada per al 2016, es va posposar després de la recusació d'un dels jutges. La sentència s'ha revisat perquè el tribunal ha considerat que hi havia contradiccions en les declaracions dels testimonis.

El cas va provocar un fort rebuig internacional i al Pakistan s'ha convertit en una causa per als grups islamistes. El governador del Panjab, Salman Tassir, va ser assassinat el 2011 per un dels seus guardaespatlles per haver defensat la cristiana. El guardaespatlles va ser executat el 2016 i enterrat després com un heroi. El ministre cristià Shahbaz Bhatti va ser assassinat a trets a la porta de casa el 2011 per defensar Bibi i oposar-se a la legislació contra la blasfèmia.

La dura llei antiblasfèmia del Pakistan va ser establerta en l'època colonial britànica per evitar xocs religiosos, però en la dècada del 1980 diverses reformes del dictador Zia ul-Haq van afavorir l'abús d'aquesta norma.

Des de llavors s'han produït un miler d'acusacions per blasfèmia, un delicte que al Pakistan pot comportar la pena de mort, encara que mai s'ha ajusticiat ningú per aquest crim.