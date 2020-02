Quatre morts a Itàlia pel coronavirus

Ja són quatre les morts provocades pel coronavirus al nord d'Itàlia i 157 els infectats. L'última víctima mortal és un home de 84 anys ingressat a l'hospital Juan XXII de Bèrgam, a Llombardia –la regió on s'han registrat la majoria dels casos positius fins ara i una de les que ha tancat les escoles–. L'última víctima se suma a una dona que va morir a la província de Cremona, un home de 78 anys de Vo' Euganeo, a Pàdua (Vèneto) i una dona de 77 anys que va estar a Codogno i que va donar positiu en una prova que se li va fer després de morta.

Més de 50.000 persones continuen confinades, sense poder sortir de casa, en 11 localitats del nord del país afectades pel brot. El govern de Giuseppe Conte ha extremat les mesures de control i de prevenció: l'executiu ha aprovat un decret de llei que autoritza les forces de seguretat a prohibir l'entrada i la sortida dels municipis afectats, llevat d'excepcions "justificades". La mesura preveu fins a tres mesos de presó per a qui no la compleixi. Unes mesures que recorden, i molt, a les imposades pel govern xinès, especialment a la província de Hubei, origen del brot i on, encara ara, hi ha localitzats la immensa majoria de casos. "Estem fent tot el que podem", ha dit el primer ministre durant una entrevista a la RAI, la televisió pública italiana. Conte, de fet, ha reivindicat el paquet de mesures aprovades dissabte a la nit en un consell de ministres extraordinari i ha recordat que en altres països europeus poden emergir nous casos.

La majoria dels comerços d'aquesta zona vermella estan tancats, encara que alguns supermercats han obert durant algunes hores perquè la població pogués comprar menjar i productes bàsics, com medicaments. Les imatges mostraven desenes de persones amb mascareta fent cues a les portes de les botigues. De moment el Govern no ha aixecat les barreres de control al voltant d'aquestes àrees confinades, però el primer ministre ha advertit que podria fer-ho després que es coneguessin almenys dos casos de ciutadans en aïllament que havien abandonat les seves localitats intentant evitar la quarantena obligatòria.

Mentrestant, el brot creix, i el pànic també. El nombre d'afectats al país incrementa pràcticament cada hora i s'estén fins a les regions de l'Emília-Romanya, el Laci i el Piemont. La rapidesa amb què la malaltia ha avançat a Itàlia ha desfermat la por entre la població, sobretot al nord del país, on ja s'han esgotat les mascares per protegir-se del virus. La Llombardia i el Vèneto, les parts més afectades, continuen en alerta extrema. El virus ja ha arribat a Torí, Milà i també a Venècia i Bèrgam. De fet, les autoritats de Venècia han anunciat la suspensió del Carnaval de la ciutat, un dels més coneguts i multitudinaris del món, davant l'arribada de la malaltia. El president de la regió del Vèneto, Luca Zaia, va informar, també, que es cancel·laven les classes en escoles i universitats, així com qualsevol manifestació pública, cultural i esportiva, inclosos els partits de futbol de primera divisió que s'havien de disputar aquest diumenge.

El coronavirus ha contagiat també la Setmana de la Moda, que aquests dies concentra centenars de treballadors del sector a Milà, la capital llombarda, situada a uns 60 quilòmetres de la localitat de Codogno. Són diversos els dissenyadors que aquest diumenge han decidit presentar les seves últimes col·leccions a porta tancada i retransmetre les desfilades a través d'Internet. L'alcalde de la ciutat, Beppe Sala, ha confirmat el tancament de centres educatius, teatres i museus, i ha demanat a la població que eviti el contacte en llocs públics. També ha avançat que s'està estudiant el possible tancament de les botigues.

En menys de 48 hores, Itàlia ja s'ha convertit en el país europeu més afectat pel coronavirus, una malaltia que segons subratllen els experts no presenta complicacions en el 80% dels casos però sí que és altament infecciosa.

L'anomenat pacient 1, aquella persona a partir de la qual es va escampar la malaltia, és un home de 38 anys que viu a Codogno. La principal incògnita continua sent descobrir com es va poder contagiar aquest home, ara ingressat en estat greu en un hospital de Milà i que no havia viatjat a la Xina i, suposadament, tampoc havia tingut vincles amb persones contagiades. Per tant, les autoritats italianes no han localitzat encara l'anomenat pacient 0, aquell que l'hauria infectat. Aquest diumenge han descartat que es tractés d'un amic que havia tornat recentment de la Xina i amb qui havia compartit un sopar dies abans d'emmalaltir. Descobrir l'origen és fonamental per intentar resseguir la cadena de difusió de virus.