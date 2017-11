Cinquena denúncia contra el republicà Roy Moore per abusos sexuals

Roy Moore, candidat a senador republicà per Alabama, va sumar dilluns passat una nova denúncia per presumpte abús sexual. És la cinquena vegada que una dona l'acusa d'assetjament, segons han informat els diaris nord-americans 'The Washington Post' i 'The New York Times'.

Beverly Young Nelson, la dona que ha denunciat Moore, va explicar en una conferència des de Nova York que el candidat a senador la va atacar quan ella tenia 16 anys i ell era fiscal al comtat d'Etowa, i va descriure el patiment que va sofrir per aquests fets.

L'abús hauria succeït una nit del 1977, quan ella havia acabat el seu horari en un restaurant local on treballava de cambrera. Ell va oferir-se a acompanyar-la a casa amb cotxe, i ella s'ho va prendre com un gest d'amabilitat.

Però el que va passar, segons relata la víctima, va ser diferent: "Va tractar de forçar-me dins del seu vehicle mentre jo m'hi oposava i li deia que parés. Però en comptes de parar em va agafar pel coll i va intentar forçar-me contra el seu entrecuix. Em pensava que m'anava a violar" La dona també va dir que Moore la va advertir que ningú la creuria si denunciava els fets.

L'advocada de la víctima, Gloria Allred, experta en aquest tipus de casos, va ensenyar un anuari signat pel candidat a senador i va explicar que la seva representada va guardar silenci durant 40 anys perquè "tenia por de Moore i del seu poder".

Tot i aquesta cinquena denúncia, Roy Moore va tornar a assegurar que totes aquestes acusacions "són falses" i va anunciar accions legals contra 'The Washington Post' per haver-les difós. La setmana passada aquest diari nord-americà va publicar uns documents amb quatre denúncies més de dones que haurien patit assetjament sexual per part de Moore.

Reaccions de la classe política

Aquesta nova acusació contra l'aspirant republicà al Senat per Alabama ha provocat la reacció d'alguns dirigents del seu partit. La més significativa ha sigut la del líder conservador del Senat, Mitch McConnell, que va creure Moore en un primer moment però que ara li demana que s'aparti del procés electoral del mes que ve.

Aquestes crítiques no han agradat a Moore, que va utilitzar Twitter per atacar McConnell: "La persona que s'ha d'apartar és Mitch McConnell. Ha fallat als conservadors i ha de ser substituït".

Però a Washington hi ha més veus en contra de Moore. El vicepresident dels EUA, Mike Pence, i el responsable de la campanya dels republicans, el senador Cory Gardner, van assegurar que si els fets són certs Moore "hauria d'apartar-se".

Per la seva banda, el senador John McCain va declarar que els càrrecs contra Roy Moore "son profundament pertorbadors" i per això ha de deixar el seu lloc com a candidat dels republicans per Alabama per a les eleccions del pròxim 12 de desembre.