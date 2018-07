El Regne Unit surt al carrer contra Donald Trump

La visita del president dels Estats Units, Donald Trump, al Regne Unit ha desencadenat una onada de protestes. Des que el president nord-americà va anunciar que viatjaria a la capital britànica, les xarxes socials van començar a omplir-se de missatges contraris a la seva arribada. Les manifestacions al carrer no van trigar a organitzar-se.

Londres ha sigut el lloc més calent, fins al punt que Trump i Melania han intentat reduir l'estada en aquesta ciutat per dissimular el rebuig de la població. També s'han organitzat protestes a les localitats d'Aylesbury, a prop de Chequers, on Trump es reuneix amb la primera ministra, Theresa May; a la ciutat de Manchester, i a Glasgow, on el president i la primera dama nord-americana passaran el cap de setmana en una visita privada.

El 'nadó Trump'

La imatge més icònica d'aquest rebuig és un globus gegant que representa Trump com un nadó en bolquers i agafant un mòbil. El globus, que també havia circulat per les xarxes socials els últims dies, s'ha enlairat aquest divendres davant del Parlament de Londres. Un grup de manifestats l'han fet volar, davant l'eufòria de la multitud, i com a part d'aquestes protestes contra la presència de Trump a la ciutat londinenca. S'espera que el globus es quedi a la plaça almenys durant dues hores.

L'alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha defensat la seva decisió d'autoritzar el vol del 'nadó Trump', criticat pels conservadors. "El meu paper no és exercir de censor, o determinar si una protesta és de bon o de mal gust", ha dit Khan. El mateix alcalde ha defensat que la població britànica –i fins i tot la nord-americana– dirien que "s'aparquen els nostres drets, privilegis i llibertats perquè poden ofendre els ànims d'un president".

Mentrestant, les protestes no s'han aturat. A les deu del matí –hora local– ha tingut lloc una manifestació sota el lema "Marxa de dones, parem Trump", al cèntric carrer d'Oxford. Des de la una del migdia –hora local– una altra protesta similar, amb el lema "Parem Trump", fa el mateix recorregut i s'espera que acabi a les sis de la tarda a la plaça de Trafalgar amb una sèrie de discursos reivindicatius contra la figura del president nord-americà.