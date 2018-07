Trump humilia Theresa May i carrega contra la seva estratègia del Brexit tou

Extraordinària intervenció de Donald Trump en els afers interns del Regne Unit. En una entrevista exclusiva que aquest divendres publica 'The Sun', el president nord-americà acusa la primera ministra britànica, Theresa May, de destruir el Brexit, d'ignorar els seus consells sobre com negociar amb la Unió Europea (UE) i de posar en perill la signatura d'un acord comercial amb els Estats Units si persisteix en la seva via de buscar un acostament amb Brussel·les que impliqui un "acord d'associació". A més, al llarg de les set pàgines de la conversa, Trump elogia Boris Johnson, el tot just dimitit ministre d'Exteriors, i critica durament l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, a qui acusa de no combatre ni el terrorisme ni la criminalitat.

Trump va concedir l'entrevista al diari sensacionalista del grup Murdoch mentre era a Brussel·les, durant la cimera de l'OTAN celebrada aquesta setmana, hores abans que es traslladés a Londres, on va arribar aquest dijous al migdia. L'entrevista es va conèixer mentre la 'premier' May oferia un dinar de gala al mandatari nord-americà al palau de Blenheim, la casa natal de Winston Churchill. L'efecte va ser el mateix que si hi haguessin llançat una granada.

315x388 Portada del tabloide 'The Sun', que recull el titular de l'entrevista a Trump: "May ha destrossat el Brexit" Portada del tabloide 'The Sun', que recull el titular de l'entrevista a Trump: "May ha destrossat el Brexit"

Les paraules de Trump sobre el Brexit poden tenir un efecte devastador per a l'estratègia seguida fins ara per Theresa May. Sobre el possible acord comercial amb els seu país, diu: "Si fan un acord d'aquesta manera [amb la UE], ens ocuparíem de la Unió Europea en lloc de tractar amb el Regne Unit, de manera que probablement matarà l'acord [amb els Estats Units]."

Al·legat contra l'emigració

"El que passa a Europa és una vergonya"

La incontinència verbal de Trump no té límit, com demostra a l'entrevista. Sobre l'emigració, el Regne Unit i la Unió Europea, Trump assegura que el continent està "perdent la seva cultura" per causa de l'emigració. "Crec que el que ha passat a Europa és una vergonya. Permetre que la immigració tingui lloc a Europa és una vergonya. Crec que ha canviat el teixit [social i cultural] d'Europa, i, llevat que no actuïs molt ràpidament, mai no serà el que era, i no m'hi refereixo d'una manera positiva. Així que crec que permetre que milions i milions de persones arribin a Europa és molt trist. Crec que estàs perdent la teva cultura. Mira al teu voltant. Passes per certes àrees que no existien deu o quinze anys enrere".

La publicació de l'entrevista ha sigut rebuda amb incredulitat entre els cercles informatius i alguns cercles diplomàtics britànics. Aquest matí de divendres, des de les files del Partit Conservador s'intentava justificar la intromissió en virtut del caràcter poc diplomàtic del president. Però el cert és que els judicis emesos a 'The Sun' trenquen qualsevol acostament diplomàtic tradicional.

A primera hora de la tarda, Trump i May faran una conferència de premsa a Chequers, la residència oficial de la primera ministra, on la setmana passada es va pactar el full de ruta del Brexit. Una de les grans incògnites a hores d'ara és saber si Theresa May defensarà la seva dignitat i la seva posició política. La tradicionalment qualificada des de Londres "relació especial" amb els Estats Units ho ha sigut aquesta vegada més que mai. Tant que el president nord-americà s'ha permès arribar al Regne Unit per insultar i humiliar la primera ministra del principal aliat, almenys fins ara, dels Estats Units.

Listening to Jacob Rees-Mogg on @BBCr4today, one can draw only one conclusion: the Tory ERG are working hand in glove with President Trump. Tells you all you need to know about their politics. — Chuka Umunna (@ChukaUmunna) July 13, 2018

Els enemics de May i els radicals anti-Unió Europea, entre altres el diputats Jacob Rees-Mogg, capità dels rebels, i entestat a fer canviar de parer Theresa May en la seva posició sobre el Brexit, ha saludat aquest divendres les paraules de Trump amb gran entusiasme en una entrevista al programa 'Today', de BBC Radio 4. Les crítiques des del laborisme més pro Unió no s'han fet esperar. El diputat Chuka Umunna ho ha deixat ben clar en una piulada: "Jacob Rees-Mogg treballa colze a colze amb el president Trump."