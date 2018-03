El Regne Unit dona llum verda a les ampolles retornables

El govern del Regne Unit ha donat un pas dràstic en l’intent de reduir el consum de plàstic al país i d’augmentar-ne el reciclatge. Ahir va donar llum verda a la imposició dels envasos retornables per a les begudes, un sistema que ja funciona a 38 països, entre els quals Alemanya, Suècia i Dinamarca.

Quan s’apliqui oficialment, ja que encara està pendent d’estudi per definir exactament com funcionarà al Regne Unit, els ciutadans britànics hauran de pagar un petit dipòsit per les ampolles i llaunes de beguda, ja siguin de plàstic, metall o vidre, que els serà reemborsat quan retornin l’envàs.

Aquesta taxa varia a Europa entre els 25 cèntims d’euro que paguen els alemanys fins a l’equivalent a 9 cèntims que paguen a Suècia. Alguns experts apuntaven que al Regne unit podria acabar al voltant dels 15 penics (17 cèntims).

L'import exacte del dipòsit està encara per definir al Regne Unit, així com altres detalls que se sotmetran a estudi en els pròxims mesos. Alguns països, per exemple, utilitzen màquines expenedores en espais públics, on els ciutadans dipositen els envasos i recuperen els diners, i les empreses productores són les responsables que els envasos retornats es reciclin.

Al Regne Unit es consumeixen uns 13.000 milions d’envasos de plàstic cada any, dels quals uns 3.000 milions acaben incinerats, en abocadors o embrutant els carrers, segons el govern britànic. 'The Guardian' assenyala que 700.000 envasos es llencen cada dia a les escombraries.

"No hi ha cap dubte que el plàstic està causant estralls als nostres oceans: mata dofins, tortura tortugues i degrada els hàbitats més preuats", va dir el ministre de Medi Ambient britànic, Michael Gove. Amb els dipòsits per al retorn d’ampolles i llaunes, el govern britànic confia augmentar l’índex de reciclatge de plàstics, que ara està en el 43%, fins a xifres similars a les que Alemanya ha aconseguit amb aquest sistema: al voltant del 97%.