Roseinstein, el supervisor del 'Russiagate', ha ofert la seva dimissió

Un altre drama a la Casa Blanca. Rod Roseinstein, el número dos del departament de Justícia dels Estats Units, encarregat de supervisar el cas Russiagate, ha ofert la seva dimissió arran del seu acomiadament imminent, segons han explicat uns quants mitjans nord-americans.

La seva sortida no s'ha confirmat. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha assegurat a través d'un breu comunicat que Roseinstein es reunirà amb el president nord-americà, Donald Trump, dijous vinent. El sotsfiscal general ha parlat per telèfon amb Trump, que és a Nova York per assistir a l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Durant tot el matí hi ha hagut especulació sobre la dimissió o l'acomiadament de Roseinstein. Al final, les dues coses han quedat a l'aire. El diari digital 'Axios' , el primer a avançar la informació, ha assenyalat aquest dilluns que Rosenstein hauria ofert la dimissió verbalment al cap de gabinet de la Casa Blanca, John Kelly. Tot i així, altres mitjans com la CNN i el diari 'The Wall Street Journal' han apuntat primer que Roseinstein seria acomiadat avui mateix.

Destituir el president Trump

Finalment, el futur del sotsfiscal continua incert almenys fins dijous. Els mitjans han especulat aquest cap de setmana amb el seu acomiadament, després que el 'New York Times' publiqués divendres passat que Roseinstein va proposar el 2017 gravar en secret Trump i, a més, va suggerir convèncer membres del govern per obrir el procés de destitució del president.

Roseinstein hauria considerat invocar l'esmena 25 de la Constitució dels EUA que estableix els passos per destituir un president considerat incapacitat per exercir el càrrec, segons el rotatiu novaiorquès. El sotsfiscal, amb tot, ho ha negat rotundament. I alguns mitjans esmenten altres fonts dient que aquestes propostes es van fer en to sarcàstic.

Sigui com sigui, Trump ara té una excusa per acomiadar Roseinstein, que és un ferm defensor del fiscal especial Robert Mueller, encarregat de la investigació sobre la ingerència de Moscou en les eleccions presidencials del 2016. El president nord-americà, que considera el cas "una cacera de bruixes", ha atacat Roseinstein i Mueller unes quantes vegades.