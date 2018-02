Rússia anuncia una treva de cinc hores diàries i un corredor humanitari a Guta

Rússia establirà un corredor humanitari i implementarà una treva diària de cinc hores a l'est de Síria, a Guta, segons ha anunciat aquest dilluns després d'una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que exigia un alto el foc de 30 dies a tot el país.



Durant la setmana passada l'exèrcit de Síria i els seus aliats, com Rússia, van sotmetre l'enclavament de Guta Est, a prop de Damasc, a un dels bombardejos més intensos d'aquests set anys de guerra al país, i va matar centenars de persones.

El ministre rus de defensa, Sergei Shoigu, citat per l'agència de notícies RIA, ha dit que el president Vladímir Putin ha ordenat un alto el foc diari a Guta Est entre les 09.00 i les 14.00 h cada dia i la creació d'un "corredor humanitari" per permetre la sortida de civils. Tot i així, Shoigu no deia si el govern sirià o les altres forces aliades (com la milícia iraniana Hezbol·lah) havien acceptat complir la treva diària de cinc hores.



Diumenge, les autoritats sanitàries van dir que diverses persones havien patit símptomes propis d'atacs amb gas clor i dilluns els treballadors dels equips de rescat han informat que set nens petits han sigut assassinats en atacs aeris i d'artilleria.



"Guta Est no pot esperar, ja és hora d'aturar aquest infern a la terra", va dir el secretari general de l'ONU, António Guterres, al Consell de Drets Humans a Ginebra, on va demanar l'aplicació de l'alto el foc.

Mohamed Alloush, el cap polític d'una de les faccions rebels presents a Guta Est, va dir que l'exèrcit sirià i els seus aliats havien llançat un "assalt per terra" després de la resolució de l'ONU de dissabte, i i va afegir que era vital que la treva s'implementés. "Esperem una acció real, seriosa i pràctica", va dir.