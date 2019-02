Rússia fabricarà nous míssils els pròxims dos anys

El ministre de Defensa de Rússia, Serguei Xoigú, va anunciar ahir que Moscou desenvoluparia en menys de dos anys les variants terrestres del míssil de creuer Kalibr i d’un míssil hipersònic d’abast mitjà. És la resposta russa a la decisió dels EUA d’abandonar el primer tractat de desarmament nuclear després de la Guerra Freda, el Tractat de Forces Nuclears d’Abast Intermedi (INF). “Durant el 2019 i el 2020 desenvoluparem una versió terrestre del sistema Kalibr marítim amb els míssils de creuer de llarg abast que tan bon rendiment ens han donat a Síria”, va dir Xoigú. El ministre va afegir que “en els mateixos terminis es fabricaran els sistemes de míssils terrestres amb coets hipersònics”. Xoigú va destacar que el fet que aquests míssils ja existeixin en la versió marítima i aèria “permetrà reduir considerablement els terminis de fabricació dels nous míssils i el finançament”. “El que és important és augmentar l’abast dels sistemes de míssils terrestres que hi ha avui”, va precisar.

“Els EUA també els desenvolupen”

Xoigú ha donat ordres al seu ministeri perquè comenci a treballar-hi “en un breu termini de temps”. El ministre ja ho havia proposat dissabte passat al president rus, Vladímir Putin, en la reunió que van mantenir també amb el ministre d’Exteriors, després de la qual Putin va anunciar que Rússia es retirava de l’INF, signat amb els EUA el 1987. El govern de Donald Trump havia anunciat just el dia abans que es retiraria del tractat en un termini màxim de sis mesos per suposades “violacions” dels termes de l’acord per part de Rússia. Per la seva banda, el ministre rus va denunciar que els EUA també treballaven activament en el desenvolupament de míssils terrestres amb un abast de més de 500 quilòmetres, cosa que viola l’INF.

Des que va intervenir a Síria el 2015, Rússia ha utilitzat els Kalibr per atacar posicions jihadistes des de fragates al Mediterrani i el Caspi, segons Efe. Putin va anunciar que Rússia havia desenvolupat armament hipersònic en el seu cèlebre discurs de l’estat de la nació del març del 2018, i el desembre passat va confirmar que el míssil hipersònic Avangard, capaç de superar l’escut antimíssils nord-americà, estava a punt per entrar en combat.