Salvini se salva de ser jutjat per bloquejar els immigrants al mar

El ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, no serà processat per segrest de persones i abús de poder per haver impedit el desembarcament a Itàlia d’un centenar de migrants l’agost de l’any passat. Així ho van decidir per una aclaparadora majoria els senadors que ahir van votar a la cambra alta per mantenir la immunitat parlamentària del líder de la ultradretana Lliga. Durant la seva intervenció al Senat abans de la votació, Salvini va defensar la seva decisió de tancar els ports italians a les embarcacions de les organitzacions humanitàries per defensar l’“interès públic” i lluitar contra la immigració irregular. “No seré el ministre que deixa morir al mar cap persona sense moure un dit”, va dir.

“Estimo Itàlia, els meus fills i aquesta feina. Em considero un noi afortunat, agraeixo al bon déu i als italians l’honor de poder defensar amb la meva feina, que crec que he desenvolupat amb honestedat, sentit comú, valentia”, va dir Salvini interrompent un moment el seu discurs, visiblement emocionat. “Amb la meva feina he fet de manera privada una cosa que vaig fer i faré per defensar la seguretat del país i dels meus fills -va continuar-, així que perdoneu-me si m’emociono una mica. Estigueu segurs que seguiré treballant sense cap por. Si no, em dedicaria a una altra professió”, va dir, fet que va provocar els aplaudiments de l’aula.

Salvini estava sent investigat pel Tribunal de Ministres de Catània per segrest de persones, abús de poder i detenció il·legal, després que al mes d’agost bloquegés durant dies el desembarcament al port sicilià de Catània de 138 persones que havien estat rescatades pel vaixell militar italià Diciotti. Era gairebé l’inici de la batalla del ministre d’Interior italià contra la immigració irregular que va començar amb el tancament dels ports italians a les embarcacions de rescat de les ONG i que aquesta setmana ha escrit el seu penúltim capítol amb la prohibició del desembarcament a Lampedusa de 49 persones, entre elles 12 menors d’edat, que havien estat rescatades dilluns per un vaixell d’una ONG italiana.

El Moviment 5 Estrelles, soci de la Lliga en la coalició de govern, va fer una consulta online al febrer perquè els militants decidissin si eliminar o mantenir la immunitat parlamentària a Salvini, líder de la Lliga, tot i que la formació històricament s’ha mostrat contrària a qualsevol tipus de salconduit. El 59% dels grillini que hi van participar es van mostrar a favor de blindar el ministre, per la qual cosa Salvini tenia garantit el suport majoritari de la cambra alta. A més, el partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia, i la formació postfeixista Germans d’Itàlia també van donar suport al líder de la Lliga.

El primer ministre italià Giuseppe Conte i el líder del M5E, Luigi Di Maio, van justificar el seu suport a Salvini assegurant que el ministre de l’Interior va actuar seguint la línia marcada per l’executiu en matèria migratòria. “El govern ha desenvolupat mesures i accions per lluitar contra la immigració clandestina i dono les gràcies als companys del M5E perquè les coses les fem conjuntament, evidentment”, va concloure Salvini a la cambra alta. També va agrair el suport dels seus socis, a qui havia amenaçat implícitament amb fer caure el govern si no impedien que fos jutjat per aquest cas.